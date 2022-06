– poziom średni – nie pozwala już wejść do żadnego z tych miejsc ani opuścić miasta. Ztrafiamy do centrum covidowego – fangcangu. To wielki szpital polowy, w którym są izolowani chorzy – nawet ci łagodnie przechodzący infekcję. – Mój mąż kiedyś miał zajęcia online i nie zdążył na test. Co prawda zrobił go następnego dnia i miał wynik negatywny, ale i tak jego kod zmienił się na żółty. Musiał jechać do szpitala i zrobić dodatkowy test odpłatnie – opowiada Magda. Termin ważności testu liczy się od momentu przeprowadzenia, a nie opublikowania wyniku, a więc w dniach, gdy trzeba go odnawiać co 24 lub 48 godz., nie pozostaje dużo czasu na cieszenie się zielonym kodem.