Długofalowe skutki sankcji nałożonych na Rosję po inwazji na Ukrainę będą dramatyczne. Ich skala jest tak duża, że rosyjskie władze zrezygnowały z opracowywania całościowego planu antykryzysowego, choć takie plany w większości państw rozwiniętych były normą po wybuchu pandemii czy kryzysu finansowego w 2008 r. Moskwa nie zamierza się wycofywać z Ukrainy, ale stara się zmusić Zachód do wycofania się z sankcji. Kreml dał niedawno do zrozumienia, że jeśli to nie nastąpi, Rosjanie nie wesprą ukraińskich starań o odblokowanie portów, co mogłoby uchronić przed głodem dużą część Afryki i Bliskiego Wschodu, które kupowały ukraińskie zboże.