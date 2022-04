PiS złożył w czwartek w Sejmie projekt ustawy o zmianie konstytucji, dotyczący możliwości przejęcia przez Skarb Państwa własności, która - jak uzasadniono - ma służyć do wspierania rosyjskiej agresji. Zakłada też niewliczanie wydatków na obronę do długu publicznego, który nie może przekroczyć 60 proc. PKB.

Reklama

Sikorski pytany był o ten projekt w wywiadzie dla Polsat News. - Wydaje mi się to wątpliwe. Konfiskaty są już możliwe w polskim systemie prawnym. Czy to ze względu na podejrzenia terroru, czy też konfiskata rozszerzona wobec polskich przedsiębiorców. Konstytucja zdaje się mówi, że konfiskata jest możliwa na podstawie ustawy lub wyroku sądowego. Wystarczy więc przyjąć odpowiednią ustawę - pokreślił Sikorski.

Odnosząc się do drugiej kwestii, czyli niewliczania wydatków na obronę ojczyzny do długu publicznego, wskazał, że "rząd ukrył setki miliardów zł w BGK". - Wydaje mi się więc, że najpierw trzeba sprawdzić stan finansów państwa. Do tej pory ukrywali ten dług dość skutecznie - mówił.

Na uwagę prowadzącego, że w propozycji PiS może chodzić o zdjęcie możliwości odszkodowania za konfiskatę, odparł: - Nie słyszałem, aby wypłacano odszkodowania polskim przedsiębiorcom, którzy podlegli nielegalnym przepisom podczas pandemii. Władza nie przejmuje się konstytucją, jeśli chodzi o powołania do Krajowej Rady Sądownictwa, a tu nagle delikatność, jeśli chodzi o ludzi Putina". - Chodzi o granie na czas, aby gadać, a nie robić - uznał.

Reklama

Projekt zmian

Projekt zmiany konstytucji zawiera zmianę art. 216 ust. 5, w którym miałoby zostać zapisane wyłączenie z limitu zadłużenia publicznego, nieprzekraczającego 3/5 (60 proc.) rocznego PKB, finansowania potrzeb obronnych RP.

Druga zmiana zawarta w projekcie to dodanie po rozdziale XI konstytucji rozdziału XIa, zatytułowanego: "zagrożenie bezpieczeństwa państwa". PiS postuluje dodanie art. 234a, zgodnie z którym możliwe będzie - w razie napaści zbrojnej dokonanej przez obce państwo na terytorium RP lub powodującej bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego - przejęcie na rzecz Skarbu Państwa majątku osób fizycznych niebędących obywatelami polskimi, osób prawnych oraz innych podmiotów, gdy można domniemywać, że majątek ten jest lub może być wykorzystany do finansowania lub wspierania napaści zbrojnej dokonanej przez obce państwo lub działań związanych z tą napaścią. Punkt drugi tego artykułu zakłada, że majątek przejęty przez Skarb Państwa przeznacza się na wsparcie osób dotkniętych skutkami napaści zbrojnej. Szczegółowy sposób przejęcia majątku przez Skarb Państwa ma określać ustawa.

Projekt zmian konstytucji może złożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub prezydent; pierwsze czytanie odbywa się nie wcześniej niż trzydziestego dnia od złożenia projektu. Zmianę konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów oraz Senat bezwzględną większością głosów.