DGP: Zajmuje się pan projektowaniem rynków. Co to w ogóle znaczy?

Alvin E. Roth: To nic nowego. Ludzie projektowali rynki od zawsze. Musieli to już robić, żeby móc handlować kamiennymi narzędziami na duże odległości. Musieli się np. dogadać co do warunków tego handlu.