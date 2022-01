Upływa termin na uregulowanie zaległych kar za niezamknięcie kopalni Turów, nałożonych na Polskę przez Trybunał Sprawiedliwości UE - po 500 tys. euro dziennie. Pierwsze wezwanie do zapłaty Komisja Europejska (KE) wysłała Polsce 10 listopada, dotyczy ono okresu od 20 września (gdy karę nałożono) do 19 października ub.r., dając. Rząd nie płaci, w związku z czym Bruksela 3 stycznia br. wystosowała tzw. list przypominający, z ostatecznym 15-dniowym terminem. Co dalej? - Suma kar wraz z odsetkami zostanie potrącona od jednej z nadchodzących, bieżących płatności - twierdzi źródło "Dziennika Gazety Prawnej" w Brukseli. Ogółemza Turów wskazuje dziś niemal 60 mln euro.