W środę w Warszawie samorządowcy z całej Polski protestowali przeciwko rozwiązaniom proponowanym w Polskim Ładzie.

Manipulacja ze strony samorządowców?

Do tych wydarzeń odniósł się w czwartek na konferencji prasowej rzecznik rządu, oceniając, że podczas protestu padło wiele nieprawdziwych słów.

Müller wskazywał, że nieprawdziwa jest informacja, jakoby jednostki samorządu terytorialnego w przyszłym roku miały stracić na rozwiązaniach związanych z Polskim Ładem. - Przykładem takiej manipulacji jest fakt, że omija się te proponowane rozwiązania, które zwiększają środki dla samorządu terytorialnego - mówił.

Zwracał uwagę, że w tym roku do samorządów popłynie dodatkowe 8 mld zł na zabezpieczenie finansów na przyszły rok, a także dodatkowe 4 mld zł na inwestycje wodno-kanalizacyjne. - I najważniejsza rzecz - wprowadzenie reguły w ustawie dotyczącej finansowania samorządu terytorialnego, która w praktyce powoduje, że będą miały stabilne finansowanie wynikające z tego, że co do zasady przychody z PIT-u i CIT-u dla samorządu terytorialnego nie będą mogły być niższe, niż w roku ubiegłym, ponieważ będą wyrównywane w specjalnym algorytmie tak, aby samorząd nie stracił na tych rozwiązaniach - mówił Müller.

Dochody samorządów wzrosną?

Rzecznik rządu podkreślił, że dzięki tym rozwiązaniom, w przyszłym roku dochody samorządów wzrosną o 10 proc. Wyliczał, że Kraków zyska ponad 4 proc., a Warszawa - ponad 2 proc. - W liczbach bezwzględnych to jest grubo ponad 100 milionów złotych - wskazywał.

- Z niecierpliwością czekamy na podsumowania finansowe w przyszłym roku, ponieważ z nich będzie jasno wynikało, że te osoby, które wczoraj zgromadziły się w Warszawie po prostu podawały nieprawdziwe informacje. Ta weryfikacja przyjdzie bardzo szybko, bo w przyszłorocznych budżetach będzie widać, czy przychody samorządów - łącznie z tymi subwencjami, dotacjami, które dodatkowo popłyną do samorządów są wyższe czy niższe, niż te, które były zaplanowane przez same samorządy - oświadczył Müller.

Zarzucił, że protestujący samorządowcy wprowadzają opinię publiczną w błąd.

Według samorządowców, którzy podpisali wspólny apel, Polski Ład doprowadzi do większej centralizacji państwa. "W imieniu naszych gmin postulujemy i domagamy się zwiększenia udziału samorządów w podatku PIT, adekwatnego do utraconych wpływów wynikających z ustaw wprowadzanych w tzw. Polskim Ładzie oraz stworzenia Funduszu Rozwoju Polskiej Wsi, jako mechanizmu wyrównującego rozwój obszarów wiejskich i miejsko-wiejskich" – czytamy w apelu.