Niemcy są największym partnerem handlowym Polski. Chcielibyśmy się znaleźć w pierwszej piątce najważniejszych partnerów handlowych Niemiec. Być może wydarzy się to w horyzoncie najbliższych 2 lat - powiedziała Emilewicz podczas konferencji prasowej.

Około 30% polskiego eksportu idzie do Niemiec. Polska jest na 6. miejscu na równi z Wielką Brytanią. W 2018 r. wartość obrotu handlowego wyniosła ok. 112 mld euro i jest to wzrost o 8% r/r. Niemcy są również ważnym inwestorem w Polsce. Całkowita wartość inwestycji w Polsce to ponad 30 mld euro - powiedział ambasador Niemiec w Polsce Rolf Nikiel podczas konferencji.

Według danych niemieckich, Polska znajduje się na 8. miejscu na liście największych odbiorców towarów z Niemiec (z udziałem 4,6% w eksporcie Niemiec) i na 6. na świecie w przypadku importu (z udziałem 4,8% w imporcie Niemiec), podał resort.

Na polsko-niemieckim forum gospodarczym Cyfryzacja-Energia-Mobilność zaplanowanym na 18 marca w Berlinie będzie ok. 150 przedstawicieli polskiego biznesu, a forum otworzą minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz oraz minister gospodarki i energii Niemiec Peter Altmaier.

18 marca odbędzie się pierwsze forum technologiczne, ale mamy nadzieję, że nie ostatnie. Chcielibyśmy być gospodarzem tego wydarzenia w przyszłym roku. Na forum mamy już ponad 250 zgłoszeń od firm i sądzimy, że ta liczba wzrośnie do 300, a większość są to firmy z Polski - powiedziała Emilewicz podczas konferencji.

Dodała, że istnieje wiele barier dla krajowych firm, które chcą zaistnieć na rynku niemieckim.

Wiele barier, które utrudniają wejście na tamten rynek to najczęściej pozataryfowe bariery. Przygotowaliśmy raport, który pokazuje, jakie są to bariery. Będę o tym raporcie rozmawiać z panem ministrem Altmaierem - zapowiedziała minister.

Celem wydarzenia w Berlinie jest wyznaczenie kierunków rozwoju współpracy w tych dziedzinach, które są najbardziej perspektywiczne. To m.in. przemysł oparty na rozwiązaniach cyfrowych, innowacyjne technologie, produkcja zrównoważonej energii. Zaplanowano szereg paneli i warsztatów z udziałem czołowych firm i instytucji z obydwu krajów, obejmujących takie dziedziny jak: czwarta rewolucja przemysłowa, transformacja energetyczna, mobilność i produkcja ogniw akumulatorowych, technologie kosmiczne, wsparcie innowacyjnych startupów.