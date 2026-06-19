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Dwa legendarne browary ogłosiły upadłość w Niemczech. Jeden ma 700-letnią historię

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 13:15
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browar
Koniec pewnej epoki. Dwa legendarne browary ogłosiły upadłość w Niemczech/Shutterstock
Sytuacja w niemieckiej branży piwowarskiej staje się dramatyczna. W ciągu zaledwie jednego tygodnia aż dwa browary o wieloletniej tradycji ogłosiły upadłość. Branża zmaga się obecnie z poważnymi problemami - sprzedaż spada, a rosnące koszty operacyjne sprawiają, że nawet firmy z wielowiekową historią mają trudności z utrzymaniem się na rynku

700 lat tradycji na krawędzi. Browary ogłosiły upadłość

Jednym z browarów, który złożył wniosek o upadłość, jest Aktienbrauerei Kaufbeuren. Firma ta to prawdziwy gigant tradycji - warzy piwo nieprzerwanie od 1308 roku, co oznacza ponad 700 lat historii.

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Mimo tak długiej obecności na rynku, browar nie uniknął problemów finansowych. Zarząd firmy, która od 2013 roku należy do brytyjskiego Rokit Drinks, zdecydował się na przeprowadzenie postępowania w trybie zarządu własnego. Warto jednak zaznaczyć, że produkcja nie zostaje wstrzymana - firma liczy na znalezienie nowego inwestora, który pozwoli uratować działalność. Informacja ta dotknęła 84 pracowników, których wynagrodzenia mają zostać zabezpieczone ze środków funduszu upadłościowego.

Browar Ott w trudnej sytuacji

Kilka dni przed informacjami o browarze z Kaufbeuren, media obiegła wiadomość o upadłości browaru Ott z Bad Schussenried. To również firma z bardzo długą tradycją - od 120 lat znajduje się w rękach rodziny Ott i jest prowadzona przez czwarte już pokolenie. Browar ten odgrywa znaczącą rolę w regionie, zaopatrując obszary Górnej Szwabii, Jeziora Bodeńskiego, Allgäu oraz okolice Ulm i Stuttgartu. Firma produkuje rocznie około 6 milionów litrów piwa oraz 3 miliony litrów napojów bezalkoholowych, a zatrudnienie znajduje w niej około 40 osób.

Co dalej z niemieckimi browarami?

Upadłość tak rozpoznawalnych marek jest wyraźnym sygnałem, że rynek piwowarski w Niemczech przechodzi głęboki kryzys. Główne powody to:

  • Spadająca sprzedaż: Konsumenci zmieniają swoje nawyki, co odbija się na popycie.
  • Presja ekonomiczna: Rosnące koszty operacyjne sprawiają, że nawet legendarne firmy coraz częściej nie są w stanie wytrzymać konkurencji.

Źródło: Polskiobserwator

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Niemcyupadłośćbrowar
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Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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