700 lat tradycji na krawędzi. Browary ogłosiły upadłość

Jednym z browarów, który złożył wniosek o upadłość, jest Aktienbrauerei Kaufbeuren. Firma ta to prawdziwy gigant tradycji - warzy piwo nieprzerwanie od 1308 roku, co oznacza ponad 700 lat historii.

Mimo tak długiej obecności na rynku, browar nie uniknął problemów finansowych. Zarząd firmy, która od 2013 roku należy do brytyjskiego Rokit Drinks, zdecydował się na przeprowadzenie postępowania w trybie zarządu własnego. Warto jednak zaznaczyć, że produkcja nie zostaje wstrzymana - firma liczy na znalezienie nowego inwestora, który pozwoli uratować działalność. Informacja ta dotknęła 84 pracowników, których wynagrodzenia mają zostać zabezpieczone ze środków funduszu upadłościowego.

Browar Ott w trudnej sytuacji

Kilka dni przed informacjami o browarze z Kaufbeuren, media obiegła wiadomość o upadłości browaru Ott z Bad Schussenried. To również firma z bardzo długą tradycją - od 120 lat znajduje się w rękach rodziny Ott i jest prowadzona przez czwarte już pokolenie. Browar ten odgrywa znaczącą rolę w regionie, zaopatrując obszary Górnej Szwabii, Jeziora Bodeńskiego, Allgäu oraz okolice Ulm i Stuttgartu. Firma produkuje rocznie około 6 milionów litrów piwa oraz 3 miliony litrów napojów bezalkoholowych, a zatrudnienie znajduje w niej około 40 osób.

Co dalej z niemieckimi browarami?

Upadłość tak rozpoznawalnych marek jest wyraźnym sygnałem, że rynek piwowarski w Niemczech przechodzi głęboki kryzys. Główne powody to:

Spadająca sprzedaż: Konsumenci zmieniają swoje nawyki , co odbija się na popycie.

, co odbija się na popycie. Presja ekonomiczna: Rosnące koszty operacyjne sprawiają, że nawet legendarne firmy coraz częściej nie są w stanie wytrzymać konkurencji.

Źródło: Polskiobserwator