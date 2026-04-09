Gigant odzieżowy zamyka sklepy. 160 placówek znika z mapy, również w Polsce

H & M kontynuuje wielką przebudowę swojej firmy. W tym roku koncern zlikwiduje 160 sklepów na całym świecie. Zmiany dotkną również klientów w Polsce. Jeszcze dziesięć lat temu sieć posiadała ponad 5 tysięcy placówek. Dzisiaj ta liczba spadła do nieco ponad 4 tysięcy. Tylko w ciągu ostatnich pięciu lat firma zamknęła blisko tysiąc punktów.

Dlaczego H & M likwiduje sklepy?

Głównym powodem jest zmiana nawyków klientów. Pandemia COVID-19 nauczyła nas kupować w sieci, a H & M podąża za tym trendem. Obecnie e-commerce generuje około 30 proc. przychodów firmy. Koncern likwiduje głównie te punkty, które przynoszą straty lub nie pasują do nowej wizji marki. CEO firmy, Daniel Ervér, podkreśla, że nowa struktura pozwoli szybciej reagować na potrzeby kupujących.

Nowe sklepy H & M

Mimo zamykania drzwi w Europie, H & M nie rezygnuje z rozwoju. Firma szuka szans na nowych rynkach. Nowe butiki powstają głównie w Ameryce Południowej, m.in. w Rio de Janeiro, Paragwaju, Wenezueli i Salwadorze. W Europie strategia wygląda inaczej. Tutaj gigant stawia na model omnichannel, czyli łączenie sklepów stacjonarnych z platformami cyfrowymi oraz sprawniejsze dostawy zakupów internetowych. Dzięki nowej strategii firma zmniejszyła nadmiar towaru w magazynach o 16 proc.

Firma nie opublikowała jeszcze listy konkretnych lokalizacji, które znikną z mapy Polski.