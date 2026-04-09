Dziennik Gazeta Prawana logo

Gigant odzieżowy zamyka sklepy. 160 placówek znika z mapy, również w Polsce

oprac. Olga Skórko
dzisiaj, 08:13
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
H&M/Shutterstock
Szwedzki gigant odzieżowy H&M zmienia swój model biznesowy. Firma rezygnuje z wielu placówek stacjonarnych i przenosi handel do sieci. Proces ten uderzy w tradycyjne sklepy na całym świecie, w tym także w Polsce.

H&M kontynuuje wielką przebudowę swojej firmy. W tym roku koncern zlikwiduje 160 sklepów na całym świecie. Zmiany dotkną również klientów w Polsce. Jeszcze dziesięć lat temu sieć posiadała ponad 5 tysięcy placówek. Dzisiaj ta liczba spadła do nieco ponad 4 tysięcy. Tylko w ciągu ostatnich pięciu lat firma zamknęła blisko tysiąc punktów.

Dlaczego H&M likwiduje sklepy?

Głównym powodem jest zmiana nawyków klientów. Pandemia COVID-19 nauczyła nas kupować w sieci, a H&M podąża za tym trendem. Obecnie e-commerce generuje około 30 proc. przychodów firmy. Koncern likwiduje głównie te punkty, które przynoszą straty lub nie pasują do nowej wizji marki. CEO firmy, Daniel Ervér, podkreśla, że nowa struktura pozwoli szybciej reagować na potrzeby kupujących.

Gigant meblowy ogłosił upadłość po 70 latach. Rusza wyprzedaż majątku

Nowe sklepy H&M

Mimo zamykania drzwi w Europie, H&M nie rezygnuje z rozwoju. Firma szuka szans na nowych rynkach. Nowe butiki powstają głównie w Ameryce Południowej, m.in. w Rio de Janeiro, Paragwaju, Wenezueli i Salwadorze. W Europie strategia wygląda inaczej. Tutaj gigant stawia na model omnichannel, czyli łączenie sklepów stacjonarnych z platformami cyfrowymi oraz sprawniejsze dostawy zakupów internetowych. Dzięki nowej strategii firma zmniejszyła nadmiar towaru w magazynach o 16 proc.

Firma nie opublikowała jeszcze listy konkretnych lokalizacji, które znikną z mapy Polski.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: zakupysklepodzież
Powiązane
oprac. Olga Skórko
Gigant odzieżowy zamyka sklepy. 160 placówek znika z mapy, również w Polsce
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj