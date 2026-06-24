Master Burger składa wniosek o upadłość

Wejście na polski rynek gastronomiczny okazało się zbyt dużym wyzwaniem dla sieci Master Burger. Po zaledwie trzech latach obecności w Polsce firma podjęła decyzję o złożeniu wniosku o upadłość. Jak podaje portal dlahandlu.pl, dokument wpłynął do Sądu Rejonowego w Warszawie 11 czerwca bieżącego roku. Choć sam fakt złożenia wniosku nie jest jeszcze równoznaczny z ogłoszeniem upadłości, sytuacja wskazuje na poważne problemy finansowe firmy, która nie zdołała utrzymać się na rynku.

Master Burger wkraczał do Polski w 2023 roku z dużymi oczekiwaniami, opierając się na wcześniejszym, wieloletnim doświadczeniu. Przed debiutem w naszym kraju sieć przez 20 lat z powodzeniem działała w Czechach, a od dwóch lat rozwijała swoją działalność również na Ukrainie. Pierwszy lokal w Polsce otwarto w warszawskim Centrum Handlowym Blue City.

Współzałożyciel marki, Yaroslav Protsenko, podczas startu działalności w Polsce podkreślał dbałość o jakość oraz indywidualne podejście do klienta:

W Master Burger szanujemy gusta i preferencje kulinarne różnych regionów. Uwzględniamy lokalne smaki każdego z nich, tworząc niepowtarzalne potrawy ze szczyptą naszej ukraińskiej miłości. Wykorzystujemy ekologiczne, świeże warzywa i mięso, bez półproduktów, wypełniaczy, barwników i konserwantów. Master Burger to przestrzeń zarówno dla spotkań biznesowych, jak i miejsce na posiłek w gronie rodziny czy przyjaciół lub kolację we dwoje. W naszych restauracjach tworzymy nową jakość i robimy to z miłością i troską o naszych klientów - przekonywał.

Przyczyny niepowodzenia

Mimo deklarowanej wysokiej jakości, oferty premium oraz przemyślanej strategii, firma nie sprostała realiom rynkowym. Eksperci wskazują, że segment burgerowni w Polsce jest obecnie jednym z najbardziej nasyconych i konkurencyjnych obszarów w branży gastronomicznej, co utrudnia walkę o klienta. Obecnie sprawą zajmie się sąd, który dokona szczegółowej analizy sytuacji finansowej spółki, co będzie kluczowe dla podejmowania dalszych decyzji w tej sprawie.