Te kawy z popularnych sieci są doskonałe. Specjaliści wskazali najlepszą kawę

Beata Zatońska
Beata Zatońska
dzisiaj, 16:27
Czy jeśli chcemy napić się dobrej kawy, musimy naprawdę dużo zapłacić i kupować kawę w specjalistycznym sklepie? Okazuje się, że nie. Specjaliści przebadali 21 różnych rodzajów kawy ziarnistej, które są dostępne w popularnych dyskontach. Sprawdzono walory smakowe kawowych mieszanek oraz ich jakość. Eksperci wskazali, które kawy są warte uwagi.

Czym cechuje się dobra kawa?

Dobra kawa wyróżnia się powinna być świeżo palona, mieć intensywny aromat i zrównoważony smak. Ziarna muszą być w miarę równe. Idealna kawa powinna być spożyta w ciągu 3 miesięcy od daty palenia, zaznaczonej na opakowaniu.

Ocena kawy z popularnych supermarketów

Niemieccy specjaliści na zlecenie fundacji Stiftung Warentest przyjrzeli się kawie z takich sieci, jak Aldi, Lidl, Kaufland i Netto. Wszystkie te sieci marketów są obecne również w Polsce. Przebadano mieszanki o różnej mocy - takie do parzenia espresso - 6 rodzajów i uniwersalne - 15 rodzajów. W zestawieniu uwzględniono także pięć produktów z certyfikatem BIO. Proces oceny był przeprowadzony według rygorystycznie określonych standardów.

Kawa na cenzurowanym - smak, aromat i wygląd

Specjaliści skupili się na aromacie, smaku kawy oraz posmaku, który pozostaje w ustach po wypiciu naparu. Testowano kawę z ekspresów automatycznych, bez dodatku mleka i cukru. Ocena sensoryczna, obejmująca wygląd, aromat, smak, odczucia w ustach i posmak, odpowiadała za 55 proc. całkowitej oceny każdej kawy. Sprawdzono również obecność szkodliwych substancji, takich jak mykotoksyny, akrylamid, oleje mineralne i metale ciężkie. Ważne było również opakowanie oraz zawarte na nim informacje. Wszystkie kawy, które poddano badaniom można kupić w Polsce.

Upadłość giganta kosmetycznego. Ulubione marki z dm i Douglas zagrożone?

Te kawy warto kupić w supermarkecie

W teście najwyższe noty otrzymały dwie marki. Lavazza Espresso Italiano Cremoso zdobyła ocenę 1,8 ("dobrą"), a Segafredo Intermezzo - 1,9 ("dobrą"). Szczególnego uznania doczekały się za wygląd, aromat i smak, osiągając w tych kategoriach ocenę 1,0. Lavazza Espresso Italiano Cremoso w Polsce można kupić za cenę od 80 do 100 złotych. Segafredo Intermezzo kosztuje z kolei od 60 do 80 zł za kilogram.

Gratisy i zakupy za grosz oraz mocne przeceny. Lidl ruszył z weekendowymi promocjami
Beata Zatońska
Beata Zatońska
Dodatkowy dzień wolny za 3 maja, który w tym roku wypada w niedzielę. Zapadła decyzja w sprawie
Quiz: Jak dobrze pamiętasz gwarę młodzieżową PRL? Młodzi polegną już na pierwszych pytaniach
