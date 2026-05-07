Eksperci wybrali najlepsze masło w supermarketach. Znajdziesz je w popularnej sieci

Beata Zatońska
dzisiaj, 17:27
Za dobre masło wcale nie trzeba płacić dużo/Shutterstock
Wiele osób nie wyobraża sobie życia bez masła. Smarujemy nim kanapki, dodajemy do wielu potraw. Masło to nieodłączny składnik np. wypieków. Eksperci wzięli pod lupę popularne marki masła. Jak się okazało, nie wszystkie rodzaje masła są warte swojej ceny. Jeden z popularnych produktów, który cieszy się dużym wzięciem, dostał bardzo niską ocenę. Jest też masło z supermarketu, które nie jest drogie, a ma świetną jakość.

Jak podaje polskiobserwator.de eksperci przebadali różne rodzaje masła z niemieckich supermarketów. Test przeprowadzony przez Stiftung Warentest - jedną z najważniejszych europejskich instytucji, które badają europejskie produkty - przyniósł zaskakujące wnioski.

Masła z dyskontów - dobra jakość za niską cenę

Spośród 30 przebadanych rodzajów masła najlepiej wypadły te z dyskontów, podczas gdy popularna marka niespodziewanie trafiła na sam dół zestawienia. Wyniki mogą więc namieszać w świątecznych koszykach zakupowych bardziej, niż mogłoby się wydawać. Stiftung Warentest oceniła trzy kategorie masła: masło lekko solone, masło słodkie oraz masło kwaśne - przebadano także produkty ekologiczne. W teście skupiono się na takich kryteriach jak smak, wygląd, łatwość rozsmarowywania, skład, obecność potencjalnych szkodliwych substancji oraz opakowanie.

Irlandzki produkt na ostatnim miejscu

Najgorzej wypadło masło irlandzkiej marki Dairygold, które, mimo tradycyjnych metod produkcji, według testerów smakuje "zjełczałe" - informuje polskiobserwator.de. Oceniono je także jako potencjalnie zagrożone psuciem się z powodu wysokiego poziomu drożdży i pleśni, co wskazuje na problemy z higieną produkcji.

Najlepsze rodzaje masła w supermarketach

Na podium znalazły się masła marek Berchtesgadener Land, Weihenstephan i Goldsteig, które zdobyły bardzo dobre oceny. Dyskonty także mogą być dumne, masła własnych marek z Lidla, Aldiego, Rewe i Edeki uzyskały noty „dobre”. Szczególnie wyróżnia się masło ekologiczne Milbona Bio Butter z Lidla, które jako jedyne w teście zdobyło ocenę 1,7, zapewniając sobie miano najlepszego produktu.

Czy masło jest zdrowe?

Masło może być częścią zdrowej diety, jeśli jest spożywane z umiarem, dietetycy mówią o 2 łyżeczkach dziennie. Masło jest naturalnym źródłem witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A, D, E, K) oraz kwasu masłowego, który wspiera jelita. Ze względu na wysoką zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych i cholesterolu, osoby z problemami sercowo-naczyniowymi powinny ograniczać spożycie masła.

