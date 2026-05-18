Wiek emerytalny w dół czy w górę? "Eksperci nie mają wątpliwości"

Obecny wiek emerytalny to 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn.

Wiek emerytalny w dół czy w górę?

Jak zauważa "Rz", większość Polaków jest za zrównaniem wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn – w dół.

"Eksperci nie mają wątpliwości: trzeba zrównać, ale w górę” – pisze gazeta.

Z sondażu wynika, że 53,8 proc. badanych chce jakiejś formy zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, choć najczęściej respondenci chcą zrównania wieku w dół. Określenia go na poziomie 60 lat chce 21,9 proc. ankietowanych. "Prawie jedna piąta popiera równy wiek po 63 lata, a za równaniem do góry jest łącznie 14,2 proc.” – pisze dziennik.

Zrównanie wieku emerytalnego niepotrzebne?

Z kolei ponad jedna trzecia badanych – 37 proc. – w ogóle nie widzi potrzeby zrównania wieku emerytalnego dla obu płci. Badanie przeprowadzono na próbie 1067 osób.

Temat tabu dla polityków

Jak pisze "Rz", zmiana wieku emerytalnego jest dla polityków tematem tabu. Tymczasem – jak zauważa gazeta – wyrównywanie wieku emerytalnego oraz związanie go z oczekiwaną długością życia rekomenduje nam OECD, pisał też o tym Międzynarodowy Fundusz Walutowy.