Popularna sieć znika po 30 latach. Zamyka wszystkie sklepy w Irlandii i Wielkiej Brytanii

Weronika Papiernik
dzisiaj, 13:49
Znana z biżuterii oraz piercingu sieć Claire’s całkowicie wycofuje się z rynku brytyjskiego i irlandzkiego. Administratorzy ogłosili likwidację wszystkich 154 sklepów stacjonarnych. Decyzja ta oznacza redukcję etatów dla około 1300 osób zatrudnionych w tych punktach.

Sieć sklepów Claire's ogłosiła upadłość w styczniu. Teraz zamknie swoje ostatnie sklepy w Wielkiej Brytanii – informuje The Guardian.

Sieć sklepów z biżuterią i akcesoriami Claire's zamyka swoje ostatnie sklepy w Wielkiej Brytanii. W efekcie ponad 1000 osób straci pracę, a jej obecność na brytyjskich ulicach handlowych zakończy się na trzy dekady.

Mówi się, że trwają rozmowy na temat znalezienia nowego właściciela marki Claire's w Wielkiej Brytanii. Został nim francuski przedsiębiorca Julien Jarjoura, który kontroluje markę w kilku krajach kontynentalnej Europy.

W poniedziałek poinformowano: "Rozumiemy, że zainteresowana strona prowadzi rozmowy z kilkoma właścicielami nieruchomości w celu zawarcia nowych umów najmu niektórych lokali".

Zawieszono stronę internetową

Przyszłość marki w Wielkiej Brytanii jest niepewna. Strona internetowa Claire's UK została już "zawieszona", a klienci nie mogą już kupować produktów za jej pośrednictwem.

Brytyjski oddział firmy zmagał się z problemami spowodowanymi spadkiem sprzedaży na skutek konkurencji ze strony sprzedawców internetowych, takich jak Amazon, a także wzrostem sprzedaży za pośrednictwem mediów społecznościowych, takich jak TikTok.

Założona w 1961 roku w Chicago, marka Claire's stała się nieodłącznym elementem brytyjskich centrów handlowych i ulic handlowych od lat 90. XX wieku. Grupa, która prowadziła ponad 2750 sklepów w 17 krajach Ameryki Północnej i Europy, cieszy się szczególną popularnością wśród nastolatków. Swoje sklepy ma również w Polsce.

