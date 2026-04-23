Ważny gracz w branży budowlanej ogłosił upadłość. 230 miejsc pracy zagrożonych

Jak podaje "Bild" ważny gracz w branży budowlanej: największa niemiecka fabryka płytek ceramicznych ponownie stoi w obliczu niepewnej przyszłości. Zakład zbankrutował już w 2023 roku, a rok później włoska grupa Panaria przejęła teren. Teraz około 230 miejsc pracy jest ponownie zagrożonych.

Ważny gracz w branży budowlanej ogłosił upadłość

Słaby sektor budowlany i gwałtownie rosnące ceny energii doprowadziły do ​​trudności finansowych fabryki. W związku z tym w Sądzie Rejonowym w Chemnitz wszczęto postępowanie upadłościowe . Producent płytek Panariagroup Deutschland GmbH korzysta z postępowania upadłościowego, aby zakończyć restrukturyzację. Firma dąży do fuzji z inwestorem - powiedział rzecznik tymczasowego syndyka masy upadłościowej, Christian Heintze, w odpowiedzi na zapytanie w wywiadzie dla BILD.

Panariagroup produkuje przede wszystkim płytki ceramiczne podłogowe i łazienkowe. Jak informuje serwis, do grona jej klientów należą deweloperzy, a także konsumenci zainteresowani segmentem średnim i wyższym. W 2024 roku Panariagroup Industrie Ceramiche SpA z siedzibą w Fiorano Modenese koło Bolonii przejęła od niewypłacalnej wówczas firmy Steuler Fliesen AG główny zakład w Leisnig. Jednak włoska firma sama zmaga się obecnie z trudnościami wynikającymi z trudnej sytuacji gospodarczej.

Co dalej z firmą?

Postępowanie upadłościowe ma na celu umożliwienie inwestorom przejęcia firmy bez zadłużenia i jej restrukturyzacji. Rzecznik Christiana Heintzego powiedział dziennikowi BILD: Działalność przedsiębiorstwa jest obecnie zabezpieczona na trzy miesiące. Tymczasowy syndyk masy upadłościowej wykorzysta ten okres na zbadanie możliwości trwałego rozwiązania. Firma przeprowadziła już wstępne prace i dąży do nawiązania strategicznego partnerstwa z inwestorem. Piece nadal działają: zamówienia i zlecenia będą na razie kontynuowane, a wynagrodzenia i pensje są zabezpieczone świadczeniami z tytułu upadłości do końca czerwca.