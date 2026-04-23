Ważny gracz w branży budowlanej ogłosił upadłość. 230 miejsc pracy zagrożonych

Weronika Papiernik
dzisiaj, 09:23
Największa niemiecka fabryka płytek ponownie ogłosiła upadłość. Choć zakład w Leisnig został przejęty przez włoskiego inwestora zaledwie rok temu, gwałtowne wzrosty cen energii i zastój w budownictwie doprowadziły do kolejnego postępowania restrukturyzacyjnego. Los 230 pracowników wisi na włosku.

Jak podaje "Bild" ważny gracz w branży budowlanej: największa niemiecka fabryka płytek ceramicznych ponownie stoi w obliczu niepewnej przyszłości. Zakład zbankrutował już w 2023 roku, a rok później włoska grupa Panaria przejęła teren. Teraz około 230 miejsc pracy jest ponownie zagrożonych.

Niemiecki hotel nad Bałtykiem ogłosił upadłość. Przegrał walkę o klienta z Polską
Słaby sektor budowlany i gwałtownie rosnące ceny energii doprowadziły do ​​trudności finansowych fabryki. W związku z tym w Sądzie Rejonowym w Chemnitz wszczęto postępowanie upadłościowe . Producent płytek Panariagroup Deutschland GmbH korzysta z postępowania upadłościowego, aby zakończyć restrukturyzację. Firma dąży do fuzji z inwestorem - powiedział rzecznik tymczasowego syndyka masy upadłościowej, Christian Heintze, w odpowiedzi na zapytanie w wywiadzie dla BILD.

Panariagroup produkuje przede wszystkim płytki ceramiczne podłogowe i łazienkowe. Jak informuje serwis, do grona jej klientów należą deweloperzy, a także konsumenci zainteresowani segmentem średnim i wyższym. W 2024 roku Panariagroup Industrie Ceramiche SpA z siedzibą w Fiorano Modenese koło Bolonii przejęła od niewypłacalnej wówczas firmy Steuler Fliesen AG główny zakład w Leisnig. Jednak włoska firma sama zmaga się obecnie z trudnościami wynikającymi z trudnej sytuacji gospodarczej.

Co dalej z firmą?

Postępowanie upadłościowe ma na celu umożliwienie inwestorom przejęcia firmy bez zadłużenia i jej restrukturyzacji. Rzecznik Christiana Heintzego powiedział dziennikowi BILD: Działalność przedsiębiorstwa jest obecnie zabezpieczona na trzy miesiące. Tymczasowy syndyk masy upadłościowej wykorzysta ten okres na zbadanie możliwości trwałego rozwiązania. Firma przeprowadziła już wstępne prace i dąży do nawiązania strategicznego partnerstwa z inwestorem. Piece nadal działają: zamówienia i zlecenia będą na razie kontynuowane, a wynagrodzenia i pensje są zabezpieczone świadczeniami z tytułu upadłości do końca czerwca.

40 szpitali w Polsce poważnie zagrożonych upadłością. Ten niepokojący raport daje do myślenia
mechanik samochodowy, warsztat, praca, motoryzacja,
Światowy lider motoryzacji ogłasza upadłość. Prawie sto lat historii
Emeryci mają czas do 30 kwietnia 2026
Seniorzy mają czas do 30 kwietnia 2026. ZUS wysłał ważne dokumenty do emerytów. Co trzeba zrobić do końca kwietnia?
Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro przerywa milczenie na Węgrzech. Padły zaskakujące słowa. "Szykuję się do sądowej batalii"
Osoba trzymająca smartfon i robiąca zdjęcie samochodu Lexus UX na parkingu, kontrola abonamentu RTV w aucie, dokumentowanie radia w samochodzie przez szybę
24 kwietnia kontrolerzy zaczną robić zdjęcia. To będzie czarny piątek dla kierowców
Przód nowej Mazdy CX-6e w kolorze fioletowym, z bliska widoczne nowoczesne reflektory LED i podświetlany grill, premiera Poznań Motor Show
Nowa Mazda znika w ciemno. Jest elegancka, szybka i wygodna. Cena hitem
African,Girl,School,Student,E,Learning,Distance,Training,Course,Study
Ministerstwo przygotowuje szkoły do lekcji zdalnych. Wydano komunikat
Jacek Pawlak, prezes Toyota Central Europe
Znika wielki problem aut elektrycznych. Szef Toyoty: Dokonaliśmy przełomu
