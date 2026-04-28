Dziennik Gazeta Prawana logo

Znana sieć wyprzedaje dobrą kawę. Taniej nawet o 30 zł

Marta Kawczyńska
dzisiaj, 09:39
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
kawa
Kawa to wciąż jeden z tych produktów, który cieszy się zainteresowaniem klientów. Jedna z dużych sieci wyprzedaje go w tym tygodniu po niższej cenie. W ramach tej wyprzedaży dobrą kawę można kupić nawet o 30 złotych taniej. W ofercie znalazły się zarówno kawy ziarniste, jak i rozpuszczalne. Do kiedy trwa promocja? Jaka markowa kawa została objęta zniżką?

Wiele osób nie wyobraża sobie poranka bez filiżanki "małej czarnej". To wciąż jeden z tych produktów, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem klientów sieci dużych sklepów, gdy tylko pojawi się promocja i można go kupić w dużo niższej cenie.

Kawa to wciąż jeden z tych produktów, który bez obniżki ceny potrafi naprawdę sporo kosztować. Na wyprzedaż dobrych kaw w atrakcyjnych cenach zdecydowała się sieć sklepów Aldi. Miłośnicy dobrej kawy będą ją mogli kupić taniej o 36 proc. niż zwykle. Jakie dokładnie kawy zostały objęte promocją? Co trzeba zrobić, by skorzystać z promocyjnych cen? Jakie są zasady tej promocji i jakie produkty zostały nią objęte?

Dobra kawa taniej o 30 złotych. Jakie produkty są objęte promocją?

Fani "małej czarnej" będą mogli kupić w niższej o 30 złotych cenie kawy w sklepach sieci Aldi. Na liście produktów objętych tą obniżką znalazły się kawy:

  • Premium MK Cafe
  • Crema MK Cafe

Za opakowanie 1 kg tych kaw przy zakupie dwóch zapłacimy o 36 proc. mniej. Będzie nas kosztował nie 83,99 zł a 53, 69 zł. Taniej zapłacimy również za opakowania o wadze 500 gram tych kaw. Jeśli kupimy dwa opakowania Premium lub Crema MK Cafe, to za drugie zapłacimy 36 proc. mniej a więc nie 43,99 zł a 27,99 zł.

Wyprzedaż dobrej kawy. Czy obowiązują limity?

Obydwie oferty objęte promocją nie wymagają od klientów sklepów Aldi posiadania kart lojalnościowych lub aplikacji. Limit dzienny zakupów to 4 sztuki na jednego klienta.

Wyprzedaż kawy w Aldi. Kawa rozpuszczalna też w niższej cenie

W ramach oferty na tańszą kawę w sklepach sieci Aldi dostaniemy również w niższej cenie kawę rozpuszczalną Gold marki MK Cafe. W tym wypadku za słoik, który waży 175 g zapłacimy 36 proc. taniej. To oznacza, że wydamy 22,39 zł a nie 34,99 zł. W przypadku tej oferty również nie potrzebujemy karty ani aplikacji lojalnościowej. Limit dzienny zakupów to 4 sztuki na klienta.

W ofercie znalazła się również kawa rozpuszczalna Crema marki Barissimo. Za nią przy zakupie dwóch sztuk zapłacimy 16,99 zł. Cena została obniżona o 26 proc. Oferta objęła opakowania o wadze 160 g. Przed obniżką ten produkt kosztował 22,99 zł. W przypadku tej oferty nie ma dziennych limitów zakupów.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: kawapromocjapromocja na kawęaldi
kawa kobieta uśmiech
Vilanova,De,Cerveira,,Portugal;,02,15,2025:,Wide,Supermarket,Aisle
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraZnana sieć wyprzedaje dobrą kawę. Taniej nawet o 30 zł »
Zobacz
|
Hanna Ożogowska
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Nowa Toyota Corolla widok z przodu. Widoczny futurystyczny pas świateł LED, logo marki na masce oraz nowoczesna, opływowa sylwetka nadwozia
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj