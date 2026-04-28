Ceny ropy naftowej - 28 kwietnia

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VI kosztowała na NYMEX w Nowym Jorku 98,68 USD - wyżej o 2,40 proc.

Brent na ICE na VI jest wyceniana po 111,02 USD za baryłkę, w górę o 2,58 proc.

USA sceptyczne wobec irańskiej propozycji

Inwestorzy zastanawiają się nad kolejnymi krokami w kierunku wznowienia rozmów pokojowych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem po tym, jak w poniedziałek portal Axios podał, że Iran przedstawił Stanom Zjednoczonym propozycję ponownego otwarcia Cieśniny Ormuz i zakończenia wojny, która zakłada jednak odłożenie na później amerykańsko-irańskich negocjacji nuklearnych.

Na razie prezydent USA Donald Trump i jego zespół ds. bezpieczeństwa narodowego są sceptyczni wobec irańskiej propozycji dotyczącej zakończenia wojny, zakładającej otwarcie cieśniny Ormuz i odłożenie w czasie rozmów o programie nuklearnym - podał "The Wall Street Journal", powołując się na źródła w amerykańskiej administracji.

Donald Trump rozmawiał z doradcami o irańskiej ofercie, nie odrzucił jej, ale dał do zrozumienia, że Teheran nie negocjuje w dobrej wierze ani nie jest skłonny spełnić jego głównego żądania, dotyczącego zakończenia wzbogacania uranu i rezygnacji z dążenia do broni jądrowej.

Będzie odpowiedź i kontrpropozycja USA

Przedstawiciele władz USA zapowiedzieli, że Amerykanie będą nadal negocjować z Iranem, a Biały Dom w najbliższych dniach najpewniej przedstawi swoją odpowiedź i kontrpropozycje.

Prezydent USA groził powrotem do ataków na Iran, jeśli uzna, że rozmowy mające zakończyć wojnę nie przynoszą rezultatów, ale w administracji USA narasta przekonanie, że Donald Trump chce uniknąć wznowienia działań zbrojnych.

"Stany Zjednoczone nie będą negocjować za pośrednictwem mediów i wszystko, co nie zostało ogłoszone przez prezydenta Trumpa albo Biały Dom, powinno być uznane jako spekulacje" - oznajmiła rzeczniczka Białego Domu Anna Kelly.

Podziały wewnątrz irańskiego reżimu największą przeszkodą?

Sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział w poniedziałek w telewizji Fox News, że jego zdaniem Iran poważnie podchodzi do negocjacji i chce porozumienia pokojowego. Jednocześnie ocenił, że największą przeszkodą na drodze do porozumienia są podziały wewnątrz reżimu.

"Myślę, że oni poważnie chcą wydostać się z tarapatów, w których się znaleźli, Iran ma wiele problemów" - odpowiedział Rubio na pytanie, czy strona irańska poważnie podchodzi do rozmów z USA. Zaznaczył, że Teheran mierzy się z wielkimi problemami gospodarczymi i stratami wojskowymi.

Jednocześnie ocenił, że Iran chce grać na czas, a największą przeszkodą do osiągnięcia porozumienia są wewnętrzne spory wewnątrz reżimu.

Spór o kontrolę tranzytu przez cieśninę Ormuz

Szef dyplomacji USA zaznaczył, że Waszyngton nie pozwoli, by w ramach porozumienia Iran kontrolował tranzyt przez cieśninę Ormuz i pobierał opłaty, choć tego właśnie chce Teheran.

Irańskie media podały tymczasem, że konflikt może się zakończyć, jeśli USA zniosą blokadę morską w cieśnienie Ormuz, zgodzą się na nowe ramy prawne dla ruchu tranzytowego przez ten szlak wodny i zagwarantują, że nie zostaną podjęte żadne dalsze działania militarne przeciwko Iranowi.

Kiedy nastąpi przełom?

"Na rynkach wciąż przeważa jednak przekonanie, że przepływy w Zatoce Perskiej zaczną się normalizować w maju i czerwcu, co pomaga utrzymać ceny ropy na pewnym poziomie" - powiedziała Rebecca Babin, starsza traderka energii w CIBC Private Wealth Group.

"Ale czas ucieka" - ostrzegła.

"Każdy dzień zacieśnia sytuację na rynkach fizycznych ropy, zmniejsza konieczne bufory i zwiększa ryzyko bardziej przesadnych wzrostów cen surowca" - wskazała.