Dziennik Gazeta Prawana logo

Oto najbogatsze kraje świata w 2026. Niespodziewany lider na podium

Weronika Papiernik
dzisiaj, 14:59
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Sognefjord, Norwegia
Oto najbogatsze kraje świata w 2026. Niespodziewany lider na podium
Czy wysokie PKB zawsze idzie w parze ze szczęściem obywateli? Najnowszy indeks rzuca nowe światło na to, co dziś oznacza bycie potęgą. Zamiast patrzeć wyłącznie na suche cyfry, analitycy sprawdzili, jak bogactwo realnie przekłada się na jakość życia, edukację i spójność społeczną. Oto wyniki.

Miary "najbogatszych krajów" mogą być mylące. Nowy indeks dobrobytu - uwzględnia dochody, PKB i to, jak bogactwo przekłada się na jakość życia, spójność społeczną i długoterminowy rozwój.

Według serwisu HelloSafe porównującego oferty ubezpieczeń turystycznych, indeks ten łączy PKB (globalny produkt krajowy) i DNB (dochód narodowy brutto) z czynnikami wpływającymi na jakość życia, takimi jak równość dochodów, wskaźniki ubóstwa i Wskaźnik Rozwoju Społecznego (HDI), czyli miarę uwzględniającą oczekiwaną długość życia, wykształcenie i DNB na mieszkańca, oferującą szerszy obraz tego, co naprawdę oznacza bycie bogatym w 2026 r.

Kraje znajdujące się na szczycie listy nie są bogate tylko na papierze - to miejsca, w których dobrobyt jest faktycznie odczuwalny przez ich mieszkańców, a kraj, w którym ogół społeczeństwa jest zamożny, przewyższy ten, w którym bogactwo jest skoncentrowane w rękach nielicznych.

Ekipa Orbana wywozi bogactwa z Węgier. Uciekają przed zmianą władzy
Kto na podium listy?

Po raz pierwszy na szczycie rankingu znalazła się Norwegia, która uzyskała wynik 77,65 na 100. Ten nordycki kraj łączy wysoki poziom dochodów z niskim poziomem nierówności i silnym systemem socjalnym, co czyni go najbardziej "zrównoważoną" gospodarką w rankingu.

Irlandia plasuje się tuż za nią na drugim miejscu. Chociaż HelloSafe wspomina, że ​​jej PKB na mieszkańca wynoszący 150 865 dolarów pochodzi głównie od firm takich jak Apple, Google i Pfizer, a nie od samych Irlandczyków, dochód narodowy brutto tego kraju nadal plasuje go na 7. miejscu na świecie.

Luksemburg zajął trzecie miejsce, po raz pierwszy w historii tego indeksu, ten mały kraj wypadł z czołówki. Szwajcaria i Islandia zajęły czwarte i piąte miejsce.

Singapur w pierwszej 10

Jedynym krajem spoza Europy w pierwszej dziesiątce jest Singapur, który osiąga wysokie wyniki pod względem dochodów, ale ma wyższy poziom nierówności.

Oto najbogatsze kraje świata według indeksu dobrobytu HelloSafe Prosperity Index 2026.

1. Norwegia (77,65)

2. Irlandia (75,06)

3. Luksemburg (74,39)

4. Szwajcaria (72,46)

5. Islandia (72,23)

6. Singapur (66,43)

7. Dania (65,43)

8. Holandia (58,17)

9. Belgia (54,83)

10. Szwecja (54,62)

11. Katar (50,60)

12. Niemcy (50,41)

13. Zjednoczone Emiraty Arabskie (50,22)

14. Finlandia (49,13)

15. Australia (46,24)

16. Austria (43,46)

17. Stany Zjednoczone (43,39)

18. Kanada (39,44)

19. Czechy (38,49)

20. Francja (38,12)

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: gospodarkakraje
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraOto najbogatsze kraje świata w 2026. Niespodziewany lider na podium »
Zobacz
|
Karol Nawrocki, Nawrocki,
Wielka wpadka Kancelarii Prezydenta. Konsternacja w środowisku naukowców
Adam Jachimczak
Są wyniki sekcji zwłok Łukasza Litewki. Ujawniono przyczynę śmierci
Man,Takes,Polish,Zlotys,From,His,Wallet.,Man,Counting,Money
Dodatkowe 288 zł do emerytury. Kto dostanie przelew do 15 maja?
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Wchodzi nowe obowiązkowe wyposażenie samochodu. Rząd zdecydował, oto zmiany
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj