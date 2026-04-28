Miary "najbogatszych krajów" mogą być mylące. Nowy indeks dobrobytu - uwzględnia dochody, PKB i to, jak bogactwo przekłada się na jakość życia, spójność społeczną i długoterminowy rozwój.

Według serwisu HelloSafe porównującego oferty ubezpieczeń turystycznych, indeks ten łączy PKB (globalny produkt krajowy) i DNB (dochód narodowy brutto) z czynnikami wpływającymi na jakość życia, takimi jak równość dochodów, wskaźniki ubóstwa i Wskaźnik Rozwoju Społecznego (HDI), czyli miarę uwzględniającą oczekiwaną długość życia, wykształcenie i DNB na mieszkańca, oferującą szerszy obraz tego, co naprawdę oznacza bycie bogatym w 2026 r.

Kraje znajdujące się na szczycie listy nie są bogate tylko na papierze - to miejsca, w których dobrobyt jest faktycznie odczuwalny przez ich mieszkańców, a kraj, w którym ogół społeczeństwa jest zamożny, przewyższy ten, w którym bogactwo jest skoncentrowane w rękach nielicznych.

Kto na podium listy?

Po raz pierwszy na szczycie rankingu znalazła się Norwegia, która uzyskała wynik 77,65 na 100. Ten nordycki kraj łączy wysoki poziom dochodów z niskim poziomem nierówności i silnym systemem socjalnym, co czyni go najbardziej "zrównoważoną" gospodarką w rankingu.

Irlandia plasuje się tuż za nią na drugim miejscu. Chociaż HelloSafe wspomina, że ​​jej PKB na mieszkańca wynoszący 150 865 dolarów pochodzi głównie od firm takich jak Apple, Google i Pfizer, a nie od samych Irlandczyków, dochód narodowy brutto tego kraju nadal plasuje go na 7. miejscu na świecie.

Luksemburg zajął trzecie miejsce, po raz pierwszy w historii tego indeksu, ten mały kraj wypadł z czołówki. Szwajcaria i Islandia zajęły czwarte i piąte miejsce.

Singapur w pierwszej 10

Jedynym krajem spoza Europy w pierwszej dziesiątce jest Singapur, który osiąga wysokie wyniki pod względem dochodów, ale ma wyższy poziom nierówności.

Oto najbogatsze kraje świata według indeksu dobrobytu HelloSafe Prosperity Index 2026.

1. Norwegia (77,65)

2. Irlandia (75,06)

3. Luksemburg (74,39)

4. Szwajcaria (72,46)

5. Islandia (72,23)

6. Singapur (66,43)

7. Dania (65,43)

8. Holandia (58,17)

9. Belgia (54,83)

10. Szwecja (54,62)

11. Katar (50,60)

12. Niemcy (50,41)

13. Zjednoczone Emiraty Arabskie (50,22)

14. Finlandia (49,13)

15. Australia (46,24)

16. Austria (43,46)

17. Stany Zjednoczone (43,39)

18. Kanada (39,44)

19. Czechy (38,49)

20. Francja (38,12)