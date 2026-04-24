Dziennik Gazeta Prawana logo

Ten bank ma ponad 5 mln klientów w Polsce. W weekend zmieni nazwę na nową

oprac. Kamil Nowak
dzisiaj, 11:37
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Między 24 a 26 kwietnia Santander Bank Polska zmieni nazwę na Erste Bank Polska. Bank zapewnia, że dla klientów oznacza to jedynie kosmetyczne zmiany. Nowe logo, odświeżony adres strony i nazwa aplikacji, przy zachowaniu dotychczasowego działania usług.

Zmiana nazwy Santander Bank Polska na Erste Bank Polska

Zgodnie z informacją banku, prace związane z rebrandingiem mają rozpocząć się w piątek, 24 kwietnia i - jak planuje bank - skończyć się w niedzielę, 26 kwietnia.

Czy klienci muszą coś robić?

Santander BP zapewnił, że klienci będą mogli korzystać z banku tak jak do tej pory, gdyż wszystkie umowy pozostaną ważne, nie zmienią się numery kont, kart, czy kody PIN lub numer telefonu infolinii banku. Zmianie ulegnie za to logo banku, adres strony (nowy to erste.pl), a dotychczasowa aplikacja będzie nazywać się Erste. Zmienią się też nazwy niektórych produktów i usług.

Nowy kolor banku

Bank przypomniał, że obecnie prowadzone są prace związane ze zmianą akcentów kolorystycznych placówek bankowych. Dominującym kolorem będzie niebieski, a nie tak jak dotychczas - czerwony.

Zmiana głównego akcjonariusza Santander Bank Polska

Od początku stycznia 2026 r. Santander Bank Polska, trzeci największy bank w Polsce pod względem wartości aktywów, ma nowego głównego akcjonariusza – Erste Group. Grupa Santander i Erste Group potwierdziły wówczas finalizację transakcji zakupu 49 proc. akcji Santander Bank Polska i 50 proc. akcji Santander TFI i tym samym Santander Bank Polska dołączył do austriackiej grupy finansowej Erste. Wcześniej, od 2011 r., bank należał do hiszpańskiej Grupy Santander.

Pod koniec stycznia nadzwyczajne walne zgromadzenie Santander Bank Polska zdecydowało o zmianie nazwy banku na Erste Bank Polska. Zmiana marki obejmie także spółki grupy Santander Bank Polska, które mają w nazwie „Santander”, z wyłączeniem Santander Consumer Bank w Polsce, ze spółkami zależnymi, który teraz w całości należy do grupy Santander. Bank informował, że proces rebrandingu ma skupić się w całości w drugim kwartale br.

W lutym informowano, że wpływ kosztów procesu integracji z Erste na wynik finansowy Santander BP szacowany jest wstępnie na ok. 250 mln zł. Dodano, że po wynikach I kwartału 2026 roku bank przedstawi szacunki łącznych kosztów integracji z grupą Erste.

Czym jest grupa Erste?

Austriacka grupa Erste obsługuje ponad 23 miliony klientów na 8 rynkach i - jak zaznacza - jest wiodącą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Zatrudnia blisko 55 tys. pracowników i ma ponad 2,1 tys. oddziałów.

Erste Bank Polska (dotychczasowy Santander BP) należy do największych banków detalicznych w Polsce. Według danych ze strony banku, na koniec 2024 r. obsługiwał ok. 7,5 mln klientów, miał 349 oddziałów i zatrudniał 11,4 tys. osób. W 2025 r. bank wypracował niemal 6,5 mld zł zysku netto. W prezentacji wyników banku za 2025 r. poinformowano, że posiada on 5,4 mln klientów detalicznych.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: bankSantander Bank PolskaErste Bank Polska
Powiązane
Bezrobocie w Polsce. Są najnowsze dane
Bezrobocie w Polsce. Są najnowsze dane
smartfon, pieniądze
Masz stary smartfon? Możesz dostać za niego pieniądze na nowy telefon - tylko do 4 maja
Warner Bros Discovery - Warszawa Polska
Klamka zapadła. Warner Bros. sprzedany, TVN może czekać rewolucja
oprac. Kamil Nowak
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTen bank ma ponad 5 mln klientów w Polsce. W weekend zmieni nazwę na nową »
Zobacz
|
Kukułka
Przyjemny quiz z polskich ptaków. 20/20 wyłącznie dla orłów
Osoba trzymająca smartfon i robiąca zdjęcie samochodu Lexus UX na parkingu, kontrola abonamentu RTV w aucie, dokumentowanie radia w samochodzie przez szybę
24 kwietnia kontrolerzy zaczną robić zdjęcia. To będzie czarny piątek dla kierowców
Przód nowej Mazdy CX-6e w kolorze fioletowym, z bliska widoczne nowoczesne reflektory LED i podświetlany grill, premiera Poznań Motor Show
Nowa Mazda znika w ciemno. Jest elegancka, szybka i wygodna. Cena hitem
Stack,Of,Books,On,Colorful,Background
QUIZ. Język polski. Poziom maturalny. Ostatnie pytanie to małe wyzwanie
Nowa Kia Seltos debiutuje podczas Poznań Motor Show
Nowa Kia trzęsie rynkiem. Jest ładna, szybka i wygodna. Cena?
Miejsce wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka
Tragiczna śmierć Łukasza Litewki. Kierowca twierdzi, że "nic nie pamięta"
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj