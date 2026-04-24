Masz stary smartfon? Możesz dostać za niego pieniądze na nowy telefon - tylko do 4 maja

Stary smartfon może obniżyć cenę nowego telefonu

Wymiana telefonu na nowszy model zwykle oznacza spory wydatek. Media Expert przypomina jednak o programie odkupu smartfonów, w którym używane urządzenie można oddać przy zakupie nowego. Po wycenie klient otrzymuje środki na Kartę Podarunkową Media Expert, gotową do wykorzystania od razu.



Mechanizm jest prosty: klient wybiera nowy smartfon, przynosi dotychczasowy telefon do sklepu, a sprzedawca na miejscu ocenia jego stan i przedstawia wycenę. Następnie kwotę odkupu można wykorzystać przy zakupie nowego urządzenia.

Nawet 1100 zł bonusu. Jest jednak ważny warunek

Najmocniej promowany przykład dotyczy zakupu Google Pixel 10 Pro XL. Według informacji sieci handlowej bonus 1100 zł można uzyskać przy odkupie iPhone’a 16 Pro 128 GB w klasie A+.



W przykładowej kalkulacji cena nowego Google Pixel 10 Pro XL 256 GB wynosi 4499,99 zł. Po uwzględnieniu wartości odkupu iPhone’a 16 Pro 128 GB, bonusu od Media Expert oraz rabatu na smartfon w odkupie cena końcowa spada do 2699,99 zł.

Nie tylko flagowce. Są też tańsze modele

Program obejmuje także inne przykładowe konfiguracje. Organizator akcji podaje m.in. kalkulację dla Samsunga A57 128 GB, którego cena po odkupie Samsunga A55 128 GB, dodatkowym bonusie i rabacie w programie odkupowym spada z 1999 zł do 1108 zł.



W innej przykładowej ofercie Google Pixel 10 Pro 256 GB może kosztować 2442 zł po oddaniu Apple iPhone’a 15 128 GB oraz uwzględnieniu bonusów i rabatu.

Jak działa wycena telefonu?

Wartość używanego smartfona zależy m.in. od marki, modelu, stanu technicznego i wyglądu. Media Expert informuje, że weryfikacja stanu technicznego i wycena urządzenia u sprzedawcy ma potrwać maksymalnie 10 minut.



Telefon musi spełniać podstawowe wymagania. Powinien dać się włączyć i wyłączyć, przechodzić do ekranu głównego lub ustawień, działać bez ładowarki i nie nosić śladów korozji sugerujących kontakt z cieczą.

Na czym polega haczyk?

Najwyższe kwoty podawane w materiałach promocyjnych nie oznaczają, że każdy klient otrzyma identyczną wycenę za swój telefon. Przykładowe kalkulacje dotyczą konkretnych modeli smartfonów i określonego stanu urządzenia. W praktyce ostateczna kwota zależy od marki, modelu, wieku telefonu, jego sprawności technicznej oraz wyglądu.



Znaczenie mogą mieć nawet szczegóły: rysy na obudowie, stan ekranu, kondycja baterii, kompletność działania przycisków czy ewentualne ślady kontaktu z cieczą. Jeżeli telefon nie spełni wymagań programu odkupu, sprzedawca może zaproponować niższą kwotę albo odmówić przyjęcia urządzenia.



Dlatego przed wizytą w sklepie warto potraktować podawane w reklamach kwoty jako przykład, a nie gwarancję. Najbezpieczniej porównać wycenę w programie odkupu z cenami podobnych modeli na rynku wtórnym.

Pieniądze nie trafiają na konto

Ważna różnica dotyczy formy rozliczenia. Klient nie otrzymuje pieniędzy w gotówce ani przelewem na rachunek bankowy. Środki z odkupu trafiają na kartę podarunkową, którą można wykorzystać na zakupy u sprzedawcy.



To oznacza, że program najbardziej opłaca się osobom, które i tak planują zakup nowego telefonu lub innego sprzętu w tej samej sieci. Jeżeli ktoś chce po prostu sprzedać stary smartfon i otrzymać gotówkę, klasyczna sprzedaż na rynku wtórnym może być bardziej elastyczna.



Z perspektywy klienta to jeden z najważniejszych warunków akcji. Kwota odkupu może wyglądać atrakcyjnie, ale nie jest to wypłata środków „do ręki”. To raczej mechanizm obniżenia kosztu kolejnych zakupów.

Kiedy taka wymiana się opłaca?

Program odkupu może mieć sens przede wszystkim wtedy, gdy użytkownik ma telefon w dobrym stanie i już planuje zakup nowego smartfona. W takiej sytuacji środki z odkupu oraz ewentualny bonus mogą realnie obniżyć cenę nowego urządzenia.



Taka opcja będzie też wygodna dla osób, które nie chcą samodzielnie wystawiać ogłoszenia, odpowiadać na wiadomości kupujących, negocjować ceny, organizować wysyłki albo ryzykować problemów po sprzedaży. Wycena w sklepie jest prostsza i szybsza, choć nie zawsze musi oznaczać najwyższą możliwą cenę.



Przed podjęciem decyzji warto więc sprawdzić trzy rzeczy: ile podobny telefon kosztuje na rynku wtórnym, jaką wycenę proponuje program odkupu oraz czy środki z karty podarunkowej rzeczywiście zostaną wykorzystane. Dopiero wtedy można ocenić, czy wymiana jest opłacalna.

Najważniejsze liczby

Element Informacja Maksymalny bonus w akcji do 1100 zł Czas trwania promocji 20.04–04.05.2026 r. Czas wyceny telefonu maksymalnie 10 minut Limit urządzeń do 5 smartfonów na osobę Forma wypłaty karta podarunkowa Sposób wykorzystania środków zakupy u sprzedawcy Prawo odstąpienia od umowy 14 dni

Odkup w sklepie czy sprzedaż samodzielna?

Odkup w sklepie Sprzedaż samodzielna szybka wycena urządzenia możliwość uzyskania wyższej ceny brak negocjacji z kupującymi konieczność wystawienia ogłoszenia środki na kartę podarunkową gotówka lub przelew wygoda przy zakupie nowego telefonu większa kontrola nad ceną mniej formalności po stronie klienta kontakt z kupującymi i obsługa wysyłki ograniczenie do warunków programu większa elastyczność sprzedaży transakcja w sklepie stacjonarnym ryzyko nieuczciwych kupujących lub zwrotów

O tym trzeba pamiętać przed oddaniem smartfona

Przed sprzedażą telefonu trzeba zabezpieczyć swoje dane. Media Expert zaleca wykonanie kopii zapasowej zdjęć, kontaktów, dokumentów i innych plików, wylogowanie się z kont Google, Apple oraz mediów społecznościowych, usunięcie aplikacji bankowych i przywrócenie ustawień fabrycznych.



Do zawarcia umowy odsprzedaży wymagany jest dokument tożsamości. Brak oryginalnego pudełka lub akcesoriów nie wyklucza udziału w programie, ponieważ odkup dotyczy samego urządzenia. Jedna osoba może odsprzedać maksymalnie pięć urządzeń.

Kto prowadzi program odkupu?

Program Odkup prowadzony jest przez Foxway OÜ, a Media Expert pełni rolę partnera handlowego pośredniczącego w procesie odkupu. To Foxway ustala listę urządzeń i ceny odkupu. Aktualną wycenę konkretnego telefonu można sprawdzić u sprzedawcy w sklepie Media Expert.

Czy to się opłaca?

Największy sens program ma wtedy, gdy klient i tak planował zakup nowego telefonu, a dotychczasowe urządzenie jest w dobrym stanie. Wycena może być szczególnie atrakcyjna przy nowszych modelach, ale ostateczna kwota zależy od konkretnego egzemplarza i jego kondycji.



W praktyce przed decyzją warto porównać trzy rzeczy: cenę nowego telefonu bez promocji, kwotę odkupu proponowaną w sklepie oraz ewentualne bonusy i rabaty dostępne przy konkretnym modelu. Dopiero suma tych elementów pokaże, czy wymiana rzeczywiście jest korzystna.

FAQ - Wymień smartfon - zyskaj środki na nowy

Jak działa program odkupu smartfonów? Klient wybiera nowy smartfon, a następnie przynosi swój dotychczasowy telefon do sklepu stacjonarnego. Sprzedawca ocenia stan urządzenia i przedstawia wycenę. Po jej zaakceptowaniu środki z odkupu trafiają na Kartę Podarunkową, którą można wykorzystać przy zakupie nowego telefonu. Ile można zyskać na wymianie telefonu? Kwota zależy od konkretnego modelu oraz stanu urządzenia. W promowanym przykładzie przy zakupie Google Pixel 10 Pro XL i odkupie iPhone’a 16 Pro 128 GB w klasie A+ można uzyskać łącznie korzyść do 1100 zł w postaci bonusu i rabatu, przy czym sama wartość odkupu w kalkulacji wynosi 1400 zł. Czy każdy telefon kwalifikuje się do odkupu? Nie każdy. Urządzenie powinno dać się włączyć i wyłączyć, przechodzić do ekranu głównego lub menu ustawień, działać bez ładowarki i nie mieć śladów korozji wskazujących na kontakt z cieczą. Jak długo trwa wycena telefonu? Według informacji organizatora akcji weryfikacja stanu technicznego i wycena urządzenia mają potrwać maksymalnie 10 minut. W jakiej formie klient otrzymuje pieniądze? Środki za odkupiony telefon trafiają na Kartę Podarunkową Media Expert. Karta jest doładowywana wartością odkupu i aktywna od razu po doładowaniu. Na co można przeznaczyć środki z odkupu? Otrzymane środki można przeznaczyć na dowolny zakup w sieci sprzedawcy. Szczegóły dotyczące zasad korzystania z Karty Podarunkowej określa jej regulamin. Czy trzeba mieć oryginalne pudełko i akcesoria? Nie. Brak oryginalnego opakowania lub akcesoriów nie wyklucza udziału w programie, ponieważ odkupem objęte jest samo urządzenie. Jak przygotować telefon do sprzedaży? Przed oddaniem telefonu warto wykonać kopię zapasową danych, wylogować się z kont Google, Apple i mediów społecznościowych, usunąć aplikacje bankowe, przywrócić ustawienia fabryczne oraz wyjąć kartę pamięci SD, jeżeli była używana. Czy można odzyskać telefon po odsprzedaży? Tak. Z informacji podanych na stronie akcji wynika, że klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od jej zawarcia. Kto faktycznie prowadzi program odkupu? Program Odkup prowadzi Foxway OÜ. Media Expert występuje jako partner handlowy Foxway OÜ i pośredniczy w procesie odkupu urządzeń.

Źródło: materiały informacyjne Media Expert dotyczące akcji „Wymień smartfon - zyskaj środki na nowy”.