Trump zapowiada przełom ws. Iranu. Ceny ropy gwałtownie reagują

Ceny ropy

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VII jest na NYMEX w Nowym Jorku po 85,97 USD - niżej o 1,97 proc.

Brent na ICE na VIII jest wyceniana po 88,50 USD za baryłkę, w dół o 2,08 proc. po czwartkowym zamknięciu sesji na najniższym poziomie od 2 miesięcy.

USA są bliskie zawarcia porozumienia z Iranem

USA są bliskie zawarcia porozumienia z Iranem, co wzbudza oczekiwania inwestorów na dyplomatyczne zakończenie konfliktu na Bliskim Wschodzie, trwającego już ponad 100 dni.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w czwartek, że porozumienie z Iranem może zostać podpisane wkrótce w Europie. Dodał, że po przyjęciu dokumentu Iran natychmiast zniesie blokadę cieśniny Ormuz, a USA - blokadę irańskich portów.

Trump zapowiada "znakomite" porozumienie

Donald Trump oświadczył, że osiągnął "znakomite" porozumienie w sprawie wojny w Iranie, a odpowiednie dokumenty mają zostać wkrótce podpisane.

Ogłosił, że ostateczne sfinalizowanie porozumienia może nastąpić w ciągu najbliższych kilku dni.

Donald Trump podkreślił też, że być może dokument zostanie podpisany w weekend w Europie z udziałem wiceprezydenta J.D. Vance’a.

Według prezydenta Trumpa na treść porozumienia ramowego zgodził się przywódca Iranu Modżtaba Chamenei.

Cieśnina Ormuz ma być całkowicie otwarta

Donald Trump zapowiedział, że po podpisaniu dokumentu cieśnina Ormuz zostanie w pełni otwarta dla żeglugi, a Amerykanie zniosą blokadę irańskich portów.

Prezydent USA przekazał też, że zgodnie z porozumieniem ramowym Iran "nigdy nie zdobędzie broni nuklearnej".

W jego ocenie ostatnie amerykańskie ataki na cele w Iranie skłoniły Teheran do przyjęcia porozumienia.

Donald Trump napisał wcześniej w czwartek w serwisie Truth Social, że uzgodniono główne punkty porozumienia z Iranem, które władze tego państwa zaakceptowały. Odwołał też amerykańskie ataki na Iran, które miały zostać przeprowadzone w nocy z czwartku na piątek.

Iran oficjalnie nie odniósł się do kwestii porozumienia

Teheran nie potwierdził oficjalnie informacji o uzgodnieniu treści porozumienia.

Irańska agencja Fars napisała, że władze Iranu "nie zatwierdziły jeszcze umowy z USA, ale zapewne to zrobią".

Rynek trochę bardziej optymistyczny

"Wydaje się, że rynek coraz bardziej zakłada, że obie strony ostatecznie mają więcej do stracenia w wyniku porażki niż możliwego kompromisu" - powiedział Haris Khurshid, dyrektor ds. inwestycji w Karobaar Capital LP.

"To nie oznacza jednak, że +transakcja+ USA-Iran jest bliska" - dodał.

"Oznacza to po prostu, że rynek nie postrzega załamania porozumienia jako najbardziej prawdopodobnego scenariusza" - podkreślił.

Kiedy wznowienie żeglugi w cieśninie Ormuz?

Tymczasem w cieśninie Ormuz wciąż istnieje zagrożenie dla żeglugi, gdyż siły USA zestrzeliły w nocy dwa irańskie drony szturmowe, które najprawdopodobniej były skierowane przeciwko statkom handlowym.

Nawet jeśli obie strony - USA i Iran - osiągną porozumienie, na drodze do wznowienia normalnego transportu ropy naftowej z Zatoki Perskiej - zdaniem analityków - stanie wiele przeszkód, w tym usunięcie min z cieśniny Ormuz i naprawa uszkodzeń infrastruktury energetycznej.

Na przedłużaniu się konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie korzystają zaś traderzy - Trafigura Group i Vitol Group intensyfikują działania na rzecz zwiększenia sprzedaży wenezuelskiej ropy naftowej do krajów Azji, ponieważ produkcja surowca w Wenezueli solidnie rośnie.

Trafigura zaoferowała wenezuelską ropę naftową rafineriom m.in. w Korei Południowej, a ostatnio dostarczyła też ładunki tego surowca do Malezji.

Firma ta złożyła też Indiom ofertę dostaw ropy z Wenezueli z rabatem wobec cen ropy Brent.

Produkcja ropy naftowej w Wenezueli zbliżyła się obecnie do poziomów notowanych przed nałożeniem przez USA sankcji na wenezuelski przemysł naftowy w 2019 r.