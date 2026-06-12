Dziennik Gazeta Prawana logo

Trump zapowiada przełom ws. Iranu. Ceny ropy gwałtownie reagują

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
dzisiaj, 09:29
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Trump zapowiada przełom ws. Iranu. Ceny ropy gwałtownie reagują
Trump zapowiada przełom ws. Iranu. Ceny ropy gwałtownie reagują/Shutterstock
Ceny ropy na światowych rynkach spadają podczas ostatniej sesji tygodnia. Inwestorzy zareagowali na słowa prezydenta USA Donalda Trumpa, który ocenił, że porozumienie z Iranem jest już bardzo blisko.

Ceny ropy

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VII jest na NYMEX w Nowym Jorku po 85,97 USD - niżej o 1,97 proc.

Brent na ICE na VIII jest wyceniana po 88,50 USD za baryłkę, w dół o 2,08 proc. po czwartkowym zamknięciu sesji na najniższym poziomie od 2 miesięcy.

USA są bliskie zawarcia porozumienia z Iranem

USA są bliskie zawarcia porozumienia z Iranem, co wzbudza oczekiwania inwestorów na dyplomatyczne zakończenie konfliktu na Bliskim Wschodzie, trwającego już ponad 100 dni.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w czwartek, że porozumienie z Iranem może zostać podpisane wkrótce w Europie. Dodał, że po przyjęciu dokumentu Iran natychmiast zniesie blokadę cieśniny Ormuz, a USA - blokadę irańskich portów.

Trump zapowiada "znakomite" porozumienie

Donald Trump oświadczył, że osiągnął "znakomite" porozumienie w sprawie wojny w Iranie, a odpowiednie dokumenty mają zostać wkrótce podpisane.

Ogłosił, że ostateczne sfinalizowanie porozumienia może nastąpić w ciągu najbliższych kilku dni.

Donald Trump podkreślił też, że być może dokument zostanie podpisany w weekend w Europie z udziałem wiceprezydenta J.D. Vance’a.

Według prezydenta Trumpa na treść porozumienia ramowego zgodził się przywódca Iranu Modżtaba Chamenei.

Cieśnina Ormuz ma być całkowicie otwarta

Donald Trump zapowiedział, że po podpisaniu dokumentu cieśnina Ormuz zostanie w pełni otwarta dla żeglugi, a Amerykanie zniosą blokadę irańskich portów.

Prezydent USA przekazał też, że zgodnie z porozumieniem ramowym Iran "nigdy nie zdobędzie broni nuklearnej".

W jego ocenie ostatnie amerykańskie ataki na cele w Iranie skłoniły Teheran do przyjęcia porozumienia.

Donald Trump napisał wcześniej w czwartek w serwisie Truth Social, że uzgodniono główne punkty porozumienia z Iranem, które władze tego państwa zaakceptowały. Odwołał też amerykańskie ataki na Iran, które miały zostać przeprowadzone w nocy z czwartku na piątek.

Iran oficjalnie nie odniósł się do kwestii porozumienia

Teheran nie potwierdził oficjalnie informacji o uzgodnieniu treści porozumienia.

Irańska agencja Fars napisała, że władze Iranu "nie zatwierdziły jeszcze umowy z USA, ale zapewne to zrobią".

Rynek trochę bardziej optymistyczny

"Wydaje się, że rynek coraz bardziej zakłada, że obie strony ostatecznie mają więcej do stracenia w wyniku porażki niż możliwego kompromisu" - powiedział Haris Khurshid, dyrektor ds. inwestycji w Karobaar Capital LP.

"To nie oznacza jednak, że +transakcja+ USA-Iran jest bliska" - dodał.

"Oznacza to po prostu, że rynek nie postrzega załamania porozumienia jako najbardziej prawdopodobnego scenariusza" - podkreślił.

Kiedy wznowienie żeglugi w cieśninie Ormuz?

Tymczasem w cieśninie Ormuz wciąż istnieje zagrożenie dla żeglugi, gdyż siły USA zestrzeliły w nocy dwa irańskie drony szturmowe, które najprawdopodobniej były skierowane przeciwko statkom handlowym.

Nawet jeśli obie strony - USA i Iran - osiągną porozumienie, na drodze do wznowienia normalnego transportu ropy naftowej z Zatoki Perskiej - zdaniem analityków - stanie wiele przeszkód, w tym usunięcie min z cieśniny Ormuz i naprawa uszkodzeń infrastruktury energetycznej.

Na przedłużaniu się konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie korzystają zaś traderzy - Trafigura Group i Vitol Group intensyfikują działania na rzecz zwiększenia sprzedaży wenezuelskiej ropy naftowej do krajów Azji, ponieważ produkcja surowca w Wenezueli solidnie rośnie.

Trafigura zaoferowała wenezuelską ropę naftową rafineriom m.in. w Korei Południowej, a ostatnio dostarczyła też ładunki tego surowca do Malezji.

Firma ta złożyła też Indiom ofertę dostaw ropy z Wenezueli z rabatem wobec cen ropy Brent.

Produkcja ropy naftowej w Wenezueli zbliżyła się obecnie do poziomów notowanych przed nałożeniem przez USA sankcji na wenezuelski przemysł naftowy w 2019 r.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Irancieśnina OrmuzBliski Wschódiran 2026
Powiązane
zus wypłata emerytury renty świadczeń przesuwa terminy kwiecień maj 2026
Ile wynosi przeciętna emerytura i renta? ZUS podał nowe dane
Świadczenie honorowe dla stulatków
ZUS płaci za wychowanie dzieci. Kto może otrzymać prawie 2000 zł miesięcznie?
Nowa wymiana ognia, nowy skok cen ropy. Rynki znów się boją
Nowa wymiana ognia, nowy skok cen ropy. Rynki znów się boją
oprac. Kamil Nowak
redaktor, wydawca
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTrump zapowiada przełom ws. Iranu. Ceny ropy gwałtownie reagują »
Zobacz
|
ślimaki w ogrodzie jak się pozbyć
Masz ślimaki w ogrodzie i rabarbar? Dlaczego nie skorzystasz z prostego sposobu na pozbycie się szkodników?
Policja kontroluje kierowcę
Trudny quiz dla dobrych kierowców. Na 6. pytaniu odpada większość
GAC Emzoom
Tak wygląda nowy hit dla polskiej rodziny. Ma silnik 1.5 i przestronne wnętrze. Ile kosztuje?
Tankowanie samochodu benzyną na stacji Orlen
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 11 czerwca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Oto najnowsze zestawienie
deszcz ulewa burza
Załamanie pogody w piątek 12 czerwca. Nadciągają ulewy i burze. Wiemy, gdzie spadnie najwięcej deszczu
Błyskawiczny quiz z matematyki. Każdy może zdobyć 10/10. Nawet uczeń z ostatniej ławki
Błyskawiczny quiz z matematyki. Każdy może zdobyć 10/10. Nawet uczeń z ostatniej ławki
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj