Bezrobocie w Polsce. Są najnowsze dane

oprac. Kamil Nowak
dzisiaj, 10:10
Bezrobocie w Polsce. Są najnowsze dane
Bezrobocie w Polsce. Są najnowsze dane/Shutterstock
Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dziś najnowszy odczyt dotyczący stopy bezrobocia w marcu 2026. Wskaźnik nie zmienił się względem danych z lutego.

Stopa bezrobocia w marcu 2026

Stopa bezrobocia w marcu wyniosła 6,1 proc., wobec 6,1 proc. miesiąc wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny.

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej wcześniej szacował, że stopa bezrobocia w marcu wyniosła 6,1 proc.

Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w marcu 949,8 tys. wobec 954,9 tys. miesiąc wcześniej.

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 99,6 tys. wobec 101,0 tys. poprzednio.

Źródło GUS
oprac. Kamil Nowak
