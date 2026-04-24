Bezrobocie w Polsce. Są najnowsze dane

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dziś najnowszy odczyt dotyczący stopy bezrobocia w marcu 2026. Wskaźnik nie zmienił się względem danych z lutego.
Stopa bezrobocia w marcu 2026
Stopa bezrobocia w marcu wyniosła 6,1 proc., wobec 6,1 proc. miesiąc wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny.
Resort rodziny, pracy i polityki społecznej wcześniej szacował, że stopa bezrobocia w marcu wyniosła 6,1 proc.
Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w marcu 949,8 tys. wobec 954,9 tys. miesiąc wcześniej.
Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 99,6 tys. wobec 101,0 tys. poprzednio.
Źródło GUS
