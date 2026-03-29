Masło to obok kawy produkt spożywczy, który ostatnio sporo kosztuje. Okazją do kupienia go w niższej cenie i zrobienia zapasów w lodówce są liczne promocje oferowane przez sklepy dużych sieci.

Co tydzień Biedronka, Lidl czy Aldi oferują swoim klientom promocyjną cenę tego popularnego produktu. Teraz, gdy zbliżają się święta, z okazji na tanie masło z pewnością chętnie skorzysta wielu klientów. Która sieć tym razem oferuje ten produkt w promocyjnej cenie?

Niska cena masła. Kostka tylko za 0,99 zł

Siecią, która tym razem oferuje swoim klientom masło w promocyjnej cenie jest Lidl. Tuż przed świętami, w niedzielę handlową, czyli 29 marca, to właśnie w sklepach tej sieci można kupić je za grosze. Tym razem Lidl oferuje kostkę masła marki Mlekovita (200 g) za 0,99 zł.

Promocja na masło nie tylko w Lidlu. Jakie są warunki promocji?

Ta cena za kostkę masła w sklepach sieci Lidl obowiązuje przy zakupie trzech sztuk tego produktu. Konkurencja tej sieci, czyli Biedronka również proponuje swoim klientom promocyjną cenę masła. Kostka masła Mleczna Dolina (200 g) to wydatek rzędu 1,99 zł przy zakupie trzech sztuk.

Tanie masło w Lidlu i Biedronce. Czy obowiązują limity?

Aby skorzystać z promocji w Lidlu należy zeskanować kartę lub aplikację Moja Biedronka albo aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus. Limit dzienny na zakup masła w promocji w obydwu przypadkach to trzy opakowania. Oferta ważna jest jeszcze tylko przez jeden dzień, czyli 29 marca (niedziela handlowa).