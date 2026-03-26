Kawa to jeden z tych produktów, które sporo kosztują. Wiele osób nie wyobraża sobie bez niej poranka. Tuż przed świętami jedna z dużych sieci, proponuje swoim klientom obniżkę cen tego produktu.

Tym razem na wyprzedaż dobrych kaw zdecydował się Carrefour. Fani "małej czarnej" będą mogli kupić ją nawet o 90 proc. taniej niż zwykle. Jakie dokładnie kawy zostały objęte promocją? Co trzeba zrobić, by skorzystać z promocyjnych cen?

Dobra kawa taniej o 90 proc. Jakie produkty są objęte promocją?

Kawą, która w sklepach sieci Carrefour, można kupić taniej aż o 90 proc. jest kawa mielona marki Eduscho Family. By skorzystać z tej promocji trzeba włożyć do koszyka dwa opakowania. Wtedy ten drugi kupimy za 90 proc. mniej. Produkty o wadze 500 g w sumie będą kosztowały 43,98 zł/kg. Cena za opakowanie tej kawy poza zestawem to 39,99 zł. Korzystając z promocji w Carrefour za paczkę kawy zapłacimy 21,99 zł. Warto pamiętać, że na te zakupy nie będą obowiązywały żadne limity.

Wyprzedaż kawy w sklepach Carrefour. Jaką kupimy taniej o 50 proc.?

W promocji w Carrefourze znalazły się także kawy marek tej sieci. Te sprzedawane są o 50 proc. taniej, również za drugi produkt. W ofercie wyprzedażowej znalazły się m.in.

kawy Bio

herbaty marki Yogi Tea, Clipper

herbaty marki Teekanne.

Promocja na kawę rozpuszczalną. Jaką kupimy o 28 proc. taniej?

Sieć sklepów Carrefour przygotowała również promocję dla tych, którzy wolą kawę rozpuszczalną. W ramach tej promocji kupimy produkty marki Jacobs. Przy zakupie dwóch opakowań kawy rozpuszczalnej Crema i Cronat Gold (o wadze 200 i 220 g) zapłacimy 28 proc. mniej. To oznacza, że za każdy produkt w takim zestawie wydamy 26,99 zł. Cena jednego opakowania poza zestawem wynosi 37,89 zł.

Wyprzedaż kawy rozpuszczalnej objęła również produkty marki Carrefour Creme. Za opakowanie o owadze 150 gram zapłacimy 19,99 zł. Dla tych, którzy wolą kawy ziarniste sieć sklepów Carrefour przygotowała ofertę w ramach, której produkty marki Eduscho o wadze 1 kg można kupić w cenie 49,99 zł. To produkty takie jak:

Caffe Crema

Classic Coffee

Espresso Classic.

Oferta na tanią kawę w Carrefour. Do kiedy trwa promocja?

Wszystkie kawy, które znalazły się w ofercie wyprzedaży sklepów sieci Carrefour, można kupić w niższej cenie aż do niedzieli, 29 marca br. Warto pamiętać, że to niedziela handlowa podczas której sklepy są otwarte. Cała oferta nie jest objęta żadnymi limitami. Aby skorzystać z tej promocji nie trzeba posiadać żadnych kart ani programów lojalnościowych.