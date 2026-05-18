Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przeprowadza kontrole prawidłowej segregacji odpadów. Pracownicy sprawdzają pojemniki na odpady zmieszane w zabudowie jedno‑ i wielorodzinnej. Jak podkreślają, mimo że obowiązek selektywnej zbiórki obowiązuje od 2020 r., wciąż zdarzają się liczne naruszenia.

Podwyższone opłaty za naruszenia

"Mieszkańcy, którzy nie przestrzegają zasad, muszą liczyć się najpierw z ostrzeżeniem, a w dalszej kolejności z podwyższoną opłatą za odbiór odpadów" - wyjaśniono w komunikacie.

"Do pojemników na odpady zmieszane trafiały m.in. kartony po mleku czy papier, które powinny być wyrzucane do odpowiednich frakcji" - podano

Jak tłumaczy "Portal samorządowy" , gdy dojdzie do wykrycia pierwszych nieprawidłowości właściciel nieruchomości otrzyma ustne lub pisemne upomnienie wraz z instrukcją segregacji. Gdy dojdzie do ponownego naruszenia zasad, gmina wszczyna postępowanie administracyjne, a opłata za odbiór odpadów rośnie z 46 do 92 zł miesięcznie od osoby.

Ważna zmiana od 1 lipca. Dotyczy bioodpadów

Od 1 lipca będą obowiązywać nowe zasady dot. bioodpadów. Będzie trzeba gromadzić je w brązowych pojemnikach HDPE (polietylen cechujący się wysoką gęstością) o pojemności 120, 240 lub 1100 litrów. Worki będą dozwolone tylko w wyjątkowych sytuacjach. Gmina wskazuje, że skuteczna segregacja wpływa na poziom recyklingu.