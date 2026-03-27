Rząd chce, aby rozwiązania zaczęły obowiązywać przed Wielkim Piątkiem.

Nikt z posłów nie byl przeciw

Chodzi o nowelizację ustawy o podatku akcyzowym. Za jej uchwaleniem zagłosowało 436 posłów, nikt nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu, który zajmie się nią jeszcze w piątek.

Pilna potrzeba obniżenia stawek

W uzasadnieniu do ustawy wskazano, że nowe przepisy mają wprowadzić podstawę prawną do obniżenia stawek akcyzy w drodze rozporządzenia, aby minister finansów mógł szybko reagować "na pilną potrzebę obniżki akcyzy, z uwagi na obecną sytuację na rynkach paliw, związaną z wojną na Bliskim Wschodzie i wynikłe z tego skutki w postaci wzrostu cen paliw objętych akcyzą".

Na tym polega nowelizacja

Zgodnie z ustawą, minister finansów będzie mógł obniżyć akcyzę "na czas określony, niezbędny do ograniczenia negatywnych skutków konfliktu na Bliskim Wschodzie dla rynku paliw, (...) uwzględniając sytuację gospodarczą państwa". Zdaniem rządu, obniżenie akcyzy na paliwa ma przyczynić się do poprawy sytuacji gospodarstw domowych, przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze transportowym, logistycznym oraz rolnictwa.

W czwartek premier Donald Tusk zapowiedział redukcję akcyzy do minimum unijnego - o 29 groszy na litrze benzyny i 28 groszy na oleju napędowym. Wskazywał, że nowe rozwiązania mają zacząć obowiązywać jeszcze przed Wielkim Piątkiem, przypadającym w tym roku 3 kwietnia.

Wszystko jest przygotowane

Wiceminister finansów Jarosław Neneman poinformował w czwartek, że projekty rozporządzeń obniżających VAT i akcyzę na paliwa są już przygotowane. "Projekt rozporządzenia obniżającego stawkę VAT jest gotowy. Projekt rozporządzenia obniżającego stawkę akcyzy też jest gotowy. Natomiast ten projekt może ujrzeć światło dzienne, kiedy będzie delegacja ustawowa" - powiedział wiceszef MF. Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.