Niemieccy specjaliści na zlecenie fundacji Stiftung Warentest przyjrzeli się kawie z takich sieci, jak Aldi, Lidl, Kaufland i Netto. Wszystkie te sieci marketów są obecne również w Polsce. Przebadano mieszanki o różnej mocy - takie do parzenia espresso - 6 rodzajów i uniwersalne - 15 rodzajów. W zestawieniu uwzględniono także pięć produktów z certyfikatem BIO. Proces oceny był przeprowadzony według rygorystycznie określonych standardów.

Kompleksowa ocena kawy

Specjaliści skupili się na aromacie, smaku kawy oraz posmaku, który pozostaje w ustach po wypiciu naparu. Testowano kawę z ekspresów automatycznych, bez dodatku mleka i cukru. Ocena sensoryczna, obejmująca wygląd, aromat, smak, odczucia w ustach i posmak, odpowiadała za 55 proc. całkowitej oceny każdej kawy. Sprawdzono również obecność szkodliwych substancji, takich jak mykotoksyny, akrylamid, oleje mineralne i metale ciężkie. Ważne było również opakowanie oraz zawarte na nim informacje. Wszystkie kawy, które poddano badaniom można kupić w Polsce.

Te kawy warto kupować - jakość doskonała

W teście najwyższe noty otrzymały dwie marki. Lavazza Espresso Italiano Cremoso zdobyła ocenę 1,8 ("dobrą"), a Segafredo Intermezzo - 1,9 ("dobrą"). Szczególnego uznania doczekały się za wygląd, aromat i smak, osiągając w tych kategoriach ocenę 1,0. Lavazza Espresso Italiano Cremoso w Polsce można kupić za cenę od 80 do 100 złotych. Segafredo Intermezzo kosztuje z kolei od 60 do 80 zł za kilogram.