Próba ratunku i postępowanie upadłościowe

Sąd Rejonowy w Wilhelmshaven podjął kroki mające na celu ustabilizowanie finansów spółki. Zgodnie ze złożonym wnioskiem, 1 września 2025 roku, sąd oficjalnie wszczął postępowanie upadłościowe w trybie zarządu własnego.

Celem tego działania było umożliwienie biurowi podróży dalszego prowadzenia działalności w sposób uporządkowany, przy jednoczesnym wdrożeniu planu restrukturyzacyjnego.

Główna przyczyny kryzysu: Przekroczone koszty inwestycji

Kluczową przyczyną, która doprowadziła biuro podróży do niewypłacalności, okazała się niekontrolowana i nadmiernie kosztowna inwestycja w nowoczesne uzdrowisko "Thalasso Meeres Spa". Początkowe szacunki zakładały wydatek rzędu 8,8 mln euro. Niestety, ostateczne koszty projektu lawinowo wzrosły, osiągając astronomiczną kwotę 23 mln euro. Tak duże obciążenie finansowe przekroczyło możliwości Wangerland Touristik, doprowadzając do zapaści finansowej w pełni sezonu wakacyjnego.

Prokuratura wszczęła dochodzenie

Jednak to nie koniec problemów niemieckiego giganta, ponieważ po ogłoszeniu upadłości Wangerland Touristik GmbH (WTG), prokuratura w Oldenburgu prowadzi dochodzenie w sprawie byłego dyrektora spółki. Śledztwo dotyczy podejrzenia opóźnienia w upadłości, naruszenia zaufania i naruszenia obowiązków księgowych - poinformował rzecznik prokuratury. Rzecznik jednak nie ujawnił nazwiska osoby objętej dochodzeniem. Jak donoszą lokalne media, dochodzenie jest wciąż na wczesnym etapie i nie jest jasne, czy i kiedy zostaną postawione zarzuty.

Co stanie się z organizatorem wycieczek?

W wyniku postępowania upadłościowego WTG musiało już sprzedać kemping Hooksiel . Ponadto zamknięty został kryty basen ze sztucznymi falami w Hooksiel oraz termy Friesland w Horumersiel; oba obiekty również mają zostać sprzedane.