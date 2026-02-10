Custombilt Firearms składa wniosek o upadłość

Producent i sprzedawca broni palnej, Custombilt Firearms Manufacturing LLC, złożył wniosek o ogłoszenie upadłości na podstawie Rozdziału 11 (reorganizacja). Decyzja ta zapadła po trwającej w latach 2023–2024 batalii z Biurem ds. Alkoholu, Tytoniu, Broni Palnej oraz Materiałów Wybuchowych (ATF) w sprawie licencji.

Reklama

Firma z siedzibą w Overland Park w stanie Kansas złożyła wniosek w Sądzie Upadłościowym USA dla Okręgu Kansas w Kansas City w dniu 6 lutego 2026 roku, jak wynika z dokumentów sądowych. Dłużnik nie podał konkretnego powodu ogłoszenia upadłości. Jak wskazują media, firma wykazała aktywa w wysokości od 100 tys. do 500 tys. dolarów oraz zobowiązania rzędu od 1 do 10 milionów dolarów.

Strona internetowa Custombilt nie oferuje obecnie żadnych karabinów ani pistoletów. W sprzedaży dostępne są jedynie niektóre części. Witryna oferuje również odzież markową, taką jak koszulki i czapki z logo firmy.

Problemy z licencją ATF

Licencja dłużnika na handel bronią, wydana przez ATF w 2018 roku, została cofnięta 6 lipca 2023 roku. Powodem miało być nieprzestrzeganie federalnych przepisów dotyczących sprzedaży i zbywania broni palnej.

Custombilt złożyło pozew przeciwko Departamentowi Sprawiedliwości i ATF w lipcu 2023 roku, jednak - jak podaje Court Listener - skarga została oddalona bez uprzedzenia przez sędziego Brooksa G. Seversona 30 kwietnia 2024 roku. Taki tryb oddalenia pozwala powodziowi na ponowne wniesienie pozwu w przyszłości.