Revo Hospitality Group to gigant, który w szczytowym momencie zarządzał ponad 260 hotelami w 146 miastach. Firma obsługuje tak prestiżowe marki jak Hilton, Marriott, Accor czy Wyndham. Jeszcze niedawno spółka chwaliła się przychodami na poziomie 1,3 mld euro, jednak pod fasadą sukcesu kryły się ogromne długi.

Jak podaje propertynews.pl, firma padła ofiarą własnego tempa wzrostu. W 2020 roku posiadała tylko 51 hoteli – w ciągu kilku lat urosła do 250 obiektów. Ta agresywna ekspansja, w połączeniu z dublowaniem struktur i wysokimi kosztami przejęć, wydrenowała portfel grupy. Gdy dołożyły się do tego rekordowe ceny energii, wzrost płacy minimalnej oraz inflacja, budżet przestał się domykać.

Co z hotelami w Polsce?

Najważniejsza informacja dla polskich turystów brzmi: Hotele w Polsce na razie działają bez zakłóceń. Revo Hospitality Group zarządza w naszym kraju sześcioma obiektami pod markami Vienna House oraz Vienna House Easy. Hotele znajdują się w:

Warszawie,

Krakowie,

Łodzi,

Katowicach,

Międzyzdrojach (słynny hotel Amber Baltic).

Jak podaje propertynews.pl, obecny proces restrukturyzacji w Niemczech i Austrii nie obejmuje polskich podmiotów. Goście mogą normalnie rezerwować noclegi, a pracownicy utrzymują swoje stanowiska. Amber Baltic, znany z unikalnego widoku na Bałtyk, pozostaje jedną z pereł w koronie grupy, która ma przynosić zyski w nadchodzącym sezonie.

Plan ratunkowy hotelowego giganta

Zarząd Revo Hospitality Group nie zamierza się poddawać. Firma wybrała ścieżkę restrukturyzacji pod własnym zarządem. Pozwala to dyrektorom nadal kierować firmą pod okiem sądu, zamiast oddawać stery syndykowi. Główne cele planu to:

Zabezpieczenie płac: W Niemczech pracownicy otrzymają wsparcie z funduszu upadłościowego do marca 2026 roku.

Pozyskanie inwestora: Grupa intensywnie szuka nowego kapitału na rynkach międzynarodowych.

Ustabilizowanie operacji: Restrukturyzacja ma zakończyć się do lata 2026 roku, aby hotele mogły w pełni zarabiać w szczycie sezonu urlopowego.

Czy Twoja rezerwacja jest bezpieczna?

Mimo wniosku o niewypłacalność, grupa apeluje o spokój. Rezerwacje dokonane w hotelach należących do Revo pozostają ważne. Operator podkreśla, że hotele w Niemczech i Austrii (łącznie 125 obiektów) również kontynuują działalność. Sytuacja jest jednak dynamiczna. Firma musi udowodnić inwestorom, że potrafi zintegrować setki hoteli w spójny organizm i drastycznie obniżyć koszty operacyjne, które obecnie zjadają zyski.