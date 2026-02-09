Największa sieć perfumerii w Niemczech "Parfümerie Pieper" właśnie ogłosiła upadłość. Firma ponad 900 pracowników i 141 sklepów.
Parfümerie Pieper ogłosiła upadłość
Parfümerie Pieper, jedna z najważniejszych i najstarszych sieci perfumerii w Niemczech, ogłosiła upadłość 1 lutego 2026 r. - czytamy na portalu dlahandlu.pl
Firma od lat zmagała się z problemami finansowymi związanymi z pandemią, spadkiem konsumpcji i rosnącymi kosztami energii.
Postępowanie upadłościowe ma charakter sanacyjny, czyli firma nadal prowadzi działalność, a sklepy pozostają otwarte. Zarząd wyjaśnia, że firma chce zachować miejsca pracy oraz przygotować się do przyszłych inwestycji.
Samorządność daje nam możliwość stabilizacji firmy i jej strategicznego rozwoju, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej kontroli operacyjnej - mówił dyrektor zarządzający Oliver Pieper.
Zatrudniają ponad 900 pracowników, maja 141 sklepów
Niemiecka sieć perfumerii ma 141 sklepów na terenie całego kraju i zatrudnia ponad 900 pracowników. Założona została w 1931 roku. Celem postępowania jest trwała stabilizacja i zapewnienie przyszłego sukcesu. Finansowanie bieżącej działalności jest zabezpieczone. Płace i wynagrodzenia pracowników będą nadal wypłacane terminowo. W procesie uczestniczą dostawcy, partnerzy biznesowi i właściciele nieruchomości - poinformował rzecznik prasowy Parfümerie Pieper.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję