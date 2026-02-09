Narodowy Bank Polski zainaugurował właśnie kolejny etap swojego projektu. W poniedziałek, 9 lutego 2026 roku, do oddziałów banku i sklepu internetowego trafiła złota moneta kolekcjonerska "Banknot o nominale 100 zł". To bezpośrednia kontynuacja serii "Polskie banknoty obiegowe", która działa od 2023 roku. Za jeden egzemplarz trzeba zapłacić 20 300 zł.

Czyste złoto w prostokącie

NBP nie oszczędzał na jakości. Moneta drastycznie różni się od standardowych bilonów, które nosimy w portfelach. Kruszec to czyste złoto próby 999,9, o kształcie prostokąta, o wymiarach 50 x 25 mm (imitujący kształt banknotu). Masa to dokładnie 31,10 grama, czyli jedna uncja złota. Nakład jest ściśle limitowany – do rąk kolekcjonerów trafi zaledwie 1500 sztuk.

Władysław Jagiełło w nowej odsłonie

Projekt monety to wierna, choć artystycznie przetworzona wersja banknotu, którego używamy na co dzień. Na rewersie dominuje portret króla Władysława II Jagiełły umieszczony w ozdobnym medalionie. Tło zdobią gotyckie ornamenty oraz stylizowana rozeta. Awers monety przenosi nas w czasy bitwy pod Grunwaldem. Projektant umieścił tam tarszę z orłem z nagrobka króla, hełm, płaszcz krzyżacki oraz dwa słynne miecze, zarys Zamku Krzyżackiego w Malborku. Całość stanowi hołd dla twórczości Andrzeja Heidricha, wybitnego grafika, który zaprojektował serię "Władcy polscy". To właśnie jego wizja artystyczna od 1995 roku towarzyszy Polakom przy każdej płatności stuzłotówką.

Obecna seria banknotów "Władcy polscy" weszła do obiegu 1 stycznia 1995 roku. Był to efekt denominacji, która zamieniła "stare" miliony na "nowe" złote w stosunku 10 000 do 1.

Andrzej Heidrich, nazywany "królem polskich banknotów", współpracował z NBP od 1960 roku. Stworzył nie tylko serię obiegową, ale też serię "Wielcy Polacy" z Tadeuszem Kościuszką na czele. Nowa złota moneta to nowoczesny pomnik wystawiony jego wieloletniej pracy i polskiej historii.

Nowa moneta. Gdzie ją kupić?

Jeśli planujesz zakup, musisz się spieszyć. Monety są dostępne we wszystkich oddziałach okręgowych NBP na terenie kraju oraz w sklepie internetowym Kolekcjoner. Każda moneta posiada dedykowane opakowanie handlowe oraz certyfikat autentyczności.

NBP zapowiedział już kolejne premiery. 11 marca do obiegu trafi złota moneta o nominale 500 zł oraz srebrna dziesięciozłotówka z nowej serii "Hetmani Rzeczypospolitej", upamiętniająca Jana Tarnowskiego.