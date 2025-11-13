"W związku z wnioskami kierowanymi do Narodowego Banku Polskiego, mając również na względzie uzasadnione zainteresowanie publiczne, (…) prezentujemy dane dotyczące wynagrodzeń (z uwzględnieniem m.in. nagród i premii) osób wchodzących w skład Zarządu NBP” – czytamy w czwartkowym komunikacie Narodowego Banku Polskiego.

Rekordzistą jest Paweł Szałamacha

Z zestawienia wynika, że rekordzistą jest Paweł Szałamacha – jego zarobki przekroczyły 941,5 tys. zł w całym roku. Rafał Sura zarobił przeszło 930,6 tys. zł, a Rafał Pogonowski – przeszło 922,6 tys. zł. Poniżej granicy 900 tys. rocznego wynagrodzenia brutto znaleźli się Marta Gajęcka (zarobiła w 2024 r. prawie 837,6 tys. zł) oraz Artur Soboń (zarobił ponad 823,9 tys. zł).

Znacznie mniej od pozostałych członków zarządu NBP zarabia Paweł Mucha. Jego roczne wynagrodzenie brutto (wraz z nagrodami i premiami) w 2024 r. wyniosło nieco ponad 372,1 tys. zł. Marta Gajęcka, Paweł Mucha, Piotr Pogonowski, Artur Soboń, Rafał Sura i Paweł Szałamacha wchodzą w skład zarządu NBP.

Pensje prezesów NBP

NBP zwykle nie podaje szczegółowych danych o wynagrodzeniach członków zarządu, ale publikuje dane o wynagrodzeniach członków zarządu ogółem. W 2024 r. – wg danych ze strony NBP – wynagrodzenie brutto ogółem członków zarządu wyniosło ponad 4,828 mln zł. Z danych publikowanych przez NBP wynika także, że w 2024 r. prezes NBP zarobił prawie 1 mln 380 tys. zł, wiceprezes – pierwszy zastępca prezesa – nieco ponad 1 mln 138,8 tys. zł, a wiceprezes – prawie 1 mln 135,9 tys. zł.

Majątek prezesa NBP

Z ustaleń Radia Zet wynika, że do 2021 roku Adam Glapiński wraz ze swoją żoną posiadał podwarszawską willę z basenem oraz ponadhektarowy las, a także trzy mieszkania w stolicy, apartament w Sopocie oraz pół hektara ziemi we wsi pod Warszawą.

Od czerwca 2016 roku, czyli od kiedy został prezesem NBP, do 2024 roku Adam Glapiński zarobił na tym stanowisku 8 670 530 zł brutto. Majątek Glapińskiego w nieruchomościach wart ponad 9 mln zł.