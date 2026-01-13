Nowa srebrna kolekcjonerska moneta NBP już w obiegu

Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu nową srebrną monetę kolekcjonerską z serii "Skarby sztuki medalierskiej". Jest ona poświęcona Stanisławowi Konarskiemu, jednemu z najwybitniejszych reformatorów polskiej oświaty.

Moneta ma nominał 50 zł i została wykonana ze srebra najwyższej próby (Ag 999). Jej nakład wynosi jedynie 4 tys. sztuk.

Jaka jest cena monety?

Monety będzie można nabyć we wszystkich Oddziałach Okręgowych NBP i w sklepie internetowym Kolekcjoner w cenie 1250 zł brutto.

"Na rewersie monety widnieje odwzorowanie awersu medalu – popiersie Stanisława Konarskiego w piusce na głowie i w zakonnym habicie oraz napis (w tłumaczeniu z łaciny): Stanisław Konarski, starodawnych szkół pijarskich w Polsce i Litwie przełożony prowincjał" - informuje Narodowy Bank Polski.

Jak wygląda moneta?

Na awersie monety odwzorowano rewers medalu, na którym pokazano dwie księgi przyozdobione wieńcem dębowym, nawiązujące do najszerzej znanych dzieł Konarskiego: O poprawie wad wymowy (pierwsze wydanie łacińskie – 1741 r.) i O skutecznym rad sposobie, albo o utrzymywaniu ordynaryjnych sejmów (wydane w czterech tomach w latach 1760–1763). Widnieje tam też, oprócz sentencji Sapere auso, ujęty skrótowo łaciński napis "Stanisław August król 1765".

Kim był Stanisław Konarski?

Stanisław Konarski (właściwie Hieronim Franciszek Konarski; w zakonie pijarów przybrał imię zakonne Stanisław od św. Wawrzyńca) był wybitnym pisarzem, pedagogiem i działaczem społecznym. W 1740 r. utworzył słynne później Collegium Nobilium w Warszawie oraz przeprowadził reformę szkół pijarskich. Był bliskim współpracownikiem króla Stanisława Augusta od jego wstąpienia na tron w 1764 r. Jako jeden z pierwszych został obdarowany królewskim złotym medalem z sentencją Sapere auso („Odważył się być mądrym”), a w podzięce za medal zadedykował królowi swój wiersz.

Stanisław Konarski należał do obozu reform. W rozlicznych pismach politycznych, polemikach, tłumaczeniach, a także utworach poetyckich i dramatach głosił potrzebę nowoczesnej edukacji, zaangażowania w sprawy społeczne i polityczne (zwłaszcza potępiał liberum veto) oraz odnowy moralności w duchu chrześcijańskim.