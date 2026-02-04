Prof. Marek Belka w rozmowie na antenie RMF FM stwierdził, że złotówka nie daje realnej niezależności Polsce, generuje za to ogromne koszty. Koszty utrzymania złotówki rosną i są bezsensownie wysokie - powiedział. Jego zdaniem przy euro Polska korzystałaby z niższych stóp procentowych. Koszty obsługi długu publicznego byłyby zdecydowanie niższe - dodał.

Prof. Belka o rezerwach walutowych

Komentując politykę gromadzenia złota przez NBP, Belka przyznał, że w obecnych warunkach jest ona racjonalna, choć problem leży głębiej - w samej skali rezerw walutowych. My dzisiaj mamy prawie bilion złotych rezerw walutowych. Po jasną cholerę, za przeproszeniem? - ocenił. Jego zdaniem to koszt utrzymywania własnej waluty i sztucznie niskiego kursu złotego. To jest olbrzymi koszt utrzymania własnej waluty - powiedział.

Reklama

Reklama

Prof. Belka martwi się o stan finansów publicznych

Prof. Belka przyznał wprost, że martwi go stan finansów publicznych. Jednocześnie bronił projektu budżetu przygotowanego przez ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Ten budżet jest niedobry, ale jest najlepszy z możliwych w obecnej sytuacji politycznej - powiedział. Zdaniem byłego premiera pole manewru ministra finansów jest bardzo ograniczone - zarówno po stronie podatków, jak i wydatków. Trudno w dzisiejszej polityce dobierać się do polityki społecznej, do ograniczania różnych przywilejów - wskazał.

Czy Polska musi przyjąć euro?

Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Jest więc - co do zasady - zobowiązana do przyjęcia euro, gdy spełni tzw. kryteria konwergencji z Maastricht. Wyjątek stanowi Dania, która wynegocjowała klauzulę opt-out, zwalniającą ją z tego obowiązku. Polska zobowiązała się do przyjęcia euro w Traktacie Akcesyjnym, nie ma jednak ustalonego terminu.

Resort finansów o wejściu Polski do strefy euro

Ministerstwo Finansów nie widzi w tym momencie możliwości wprowadzenia euro w Polsce. "Obecnie, członkostwo Polski w strefie euro mogłoby stanowić źródło zaburzeń w gospodarce" - podaje resort finansów w corocznym opracowaniu "Monitor Konwergencji z Unią Gospodarczą i Walutową".