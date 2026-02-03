Paryska prokuratura w biurze firmy Muska
Paryska prokuratura podała, że prowadzi rewizję we francuskim biurze serwisu X. Placówka ta należy do Elona Muska. Dodano, że śledztwo wszczęto w styczniu 2025 roku.
Śledczy przekazali w oświadczeniu w serwisie X, że śledztwo prowadzi jednostka do walki z cyberprzestępczością. Do działań przyłączył się Europol. Prokuratura dodała, że wycofuje się z serwisu X i będzie teraz korzystać z innych portali społecznościowych.
Trwa śledztwo - poważne zarzuty
Jak wskazuje agencja Reuters przeszukanie ma związek ze śledztwem, które wszczęto w styczniu 2025 r.po tym, jak z prokuraturą skontaktował się ustawodawca, który zarzucił serwisowi, że algorytmy mogły zakłócić działanie zautomatyzowanego systemu przetwarzania danych.
Z danych stacji BBC wynika, że Elon Musk i była dyrektor generalna X Linda Yaccarino, zostali wezwani na przesłuchania.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję