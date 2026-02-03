Mocniejszy dolar to słabszy złoty
"Kurs EUR/USD rośnie stopniowo od wczorajszego zamknięcia w okolicy 1,178 do ok. 1,182 i wciąż znajduje się blisko istotnego poziomu wsparcia i widzimy szanse na dalszy wzrost na dzisiejszej sesji. To może sprzyjać mocnemu złotemu, który już lekko zyskuje na otwarciu poniżej 4,22/EUR" - napisali ekonomiści Banku Millennium.
"Mocniejszy dolar to słabszy złoty. W ostatnim tygodniu dolar umocnił się o ok. 2 proc., złoty zaś osłabił się w stosunku do euro o skromne 0,5 proc. Dużo? I tak, i nie. W porównaniu do historycznej zmienności to mikroskopijna zmiana, w porównaniu do zmienności z ostatnich tygodni całkiem sporo. EUR/PLN przebył dużą część pasma wahań z ostatnich dwóch miesięcy (4,20-4,23 - PAP), aczkolwiek do ważnych poziomów oporu (4,23) zachowujemy zauważalny dystans" - oceniają ekonomiści Banku Pekao.
Ile będzie kosztowało euro?
Również ekonomiści BGK oczekują stabilizacji EUR/PLN w przedziale 4,20-4,22, a poniedziałkową zmienność (wzrost kursu pary intraday z 4,21 do powyżej 4,22 - PAP) postrzegają jako wydarzenie jednorazowe.
W poniedziałek amerykańskie Biuro Statystyki Pracy poinformowało, że ze względu na częściowe wyłączenie działalności amerykańskich agend federalnych (government shutdown) planowany na piątek kluczowy dla rynków raport z rynku pracy USA za styczeń (payrolls) zostanie opublikowany w późniejszym terminie.
Rynek długu
Ekonomiści BGK oczekują spokojnej sesji na krajowym rynku długu.
"Przedłużenie optymizmu na zagranicznych parkietach może wywoływać presję na wyższe dochodowości dla bazowego FI. To z kolei zwiększa ryzyko dla delikatnego przekroczenia poziomu 5,10 proc. dla 10-letnich SPW" - wskazano w raporcie BGK.
Eksperci Pekao zwracają uwagę na ostatni spadek polskich stawek IRS, co wiąże się z trendem, iż rynek od paru tygodni zaczyna rozważać spadek stóp NBP poniżej 3,5 proc.
"Minimalna stawka na krzywej FRA (9x12) to 3,35 proc., co sugerowałoby, że scenariusz rynkowy na stopę docelową w Polsce leży gdzieś między 3,25 a 3,5 proc. Dzisiaj tego przekonania nic nie zmąci. Kalendarz jest pusty, czekamy na jutrzejszą decyzję RPP" - dodali.
Kurs euro, kurs dolara, kurs franka
|wt.
|pon.
|piątek
|09:40
|09:20
|16:45
|EUR/PLN
|4,2197
|4,2117
|4,2082
|USD/PLN
|3,5731
|3,5506
|3,5368
|CHF/PLN
|4,5977
|4,5937
|4,5949
|EUR/USD
|1,181
|1,1862
|1,1898
|OK0128
|3,54
|3,53
|3,53
|PS0131
|4,38
|4,38
|4,39
|DS1035
|5,09
|5,08
|5,08
(PAP Biznes)
