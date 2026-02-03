Mocniejszy dolar to słabszy złoty

"Kurs EUR/USD rośnie stopniowo od wczorajszego zamknięcia w okolicy 1,178 do ok. 1,182 i wciąż znajduje się blisko istotnego poziomu wsparcia i widzimy szanse na dalszy wzrost na dzisiejszej sesji. To może sprzyjać mocnemu złotemu, który już lekko zyskuje na otwarciu poniżej 4,22/EUR" - napisali ekonomiści Banku Millennium.

Reklama

"Mocniejszy dolar to słabszy złoty. W ostatnim tygodniu dolar umocnił się o ok. 2 proc., złoty zaś osłabił się w stosunku do euro o skromne 0,5 proc. Dużo? I tak, i nie. W porównaniu do historycznej zmienności to mikroskopijna zmiana, w porównaniu do zmienności z ostatnich tygodni całkiem sporo. EUR/PLN przebył dużą część pasma wahań z ostatnich dwóch miesięcy (4,20-4,23 - PAP), aczkolwiek do ważnych poziomów oporu (4,23) zachowujemy zauważalny dystans" - oceniają ekonomiści Banku Pekao.

Ile będzie kosztowało euro?

Reklama

Również ekonomiści BGK oczekują stabilizacji EUR/PLN w przedziale 4,20-4,22, a poniedziałkową zmienność (wzrost kursu pary intraday z 4,21 do powyżej 4,22 - PAP) postrzegają jako wydarzenie jednorazowe.

W poniedziałek amerykańskie Biuro Statystyki Pracy poinformowało, że ze względu na częściowe wyłączenie działalności amerykańskich agend federalnych (government shutdown) planowany na piątek kluczowy dla rynków raport z rynku pracy USA za styczeń (payrolls) zostanie opublikowany w późniejszym terminie.

Rynek długu

Ekonomiści BGK oczekują spokojnej sesji na krajowym rynku długu.

"Przedłużenie optymizmu na zagranicznych parkietach może wywoływać presję na wyższe dochodowości dla bazowego FI. To z kolei zwiększa ryzyko dla delikatnego przekroczenia poziomu 5,10 proc. dla 10-letnich SPW" - wskazano w raporcie BGK.

Eksperci Pekao zwracają uwagę na ostatni spadek polskich stawek IRS, co wiąże się z trendem, iż rynek od paru tygodni zaczyna rozważać spadek stóp NBP poniżej 3,5 proc.

"Minimalna stawka na krzywej FRA (9x12) to 3,35 proc., co sugerowałoby, że scenariusz rynkowy na stopę docelową w Polsce leży gdzieś między 3,25 a 3,5 proc. Dzisiaj tego przekonania nic nie zmąci. Kalendarz jest pusty, czekamy na jutrzejszą decyzję RPP" - dodali.

Kurs euro, kurs dolara, kurs franka

wt. pon. piątek 09:40 09:20 16:45 EUR/PLN 4,2197 4,2117 4,2082 USD/PLN 3,5731 3,5506 3,5368 CHF/PLN 4,5977 4,5937 4,5949 EUR/USD 1,181 1,1862 1,1898 OK0128 3,54 3,53 3,53 PS0131 4,38 4,38 4,39 DS1035 5,09 5,08 5,08

(PAP Biznes)