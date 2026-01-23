Według szacunków Małgorzaty Samborskiej, doradcy podatkowego w 2025 r. około 10 proc. podatników, czyli około 2,5 mln osób mogło wpaść w drugi próg podatkowy. W 2022 r. przekroczyło go 700 tys. osób, czyli 3 proc. wszystkich rozliczających się według skali, w 2023 r. było to już 5 proc. i 1,3 mln podatników, w 2024 r. – 8 proc. i ok 2 mln podatników.

Ile trzeba zarabiać, żeby wejść w drugi próg?

Podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce ma charakter progresywny. Do ustalenia jego wysokości stosuje się dwie stawki podatkowe. 12-procentowy próg podatkowy dotyczy dochodu do 120 tys. zł brutto, drugi próg jest opodatkowany stawką 32 proc. Aby wejść w drugi próg podatkowy trzeba zarabiać ponad 12 tys. złotych brutto miesięcznie.

Jak wynika z danych MEN, po podwyżkach, drugi próg objął 36,17 proc. nauczycieli. Związkowcy domagają się zwolnień nauczycieli z wyższego podatku. Proponują podwyższenie pierwszego progu dla wszystkich obywateli.

Drugi próg podniesiony? Jest odpowiedź ministerstwa

Minister finansów Andrzej Domański powiedział, że "w tej chwili nie ma miejsca na podnoszenie drugiego progu podatkowego.Potrzebujemy zapewnić stabilne i bezpieczne dochody budżetowe. Cieszę się oczywiście z tego, że inflacja w końcu spadła poniżej celu NBP. Ostatni odczyt 2,4 proc. napawa optymizmem. Jeśli popatrzymy również na ceny artykułów spożywczych w największych sieciach handlowych, widać, że po prostu też przestały rosnąć. Wynagrodzenia rosną -mówił w rozmowie z Business Insiderem.

Jak nie wejść w drugi próg podatkowy?

To, że ktoś wszedł w drugi próg nie oznacza, że musi zapłacić większy podatek. Można tego uniknąć przede wszystkim poprzez skorzystanie z różnorodnych ulg podatkowych. Należą do nich: