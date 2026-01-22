GUS podał opublikował najnowsze dane dotyczące rynku pracy. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w segmencie gospodarki osiągnęło w grudniu poziom 9583,31 zł. W ten sposób statystyczna pensja w dużych i średnich firmach zbliżyła się do 10 tys. zł.

Premie i nagrody

Jak podał GUS, na wzrost poziomu wynagrodzeń miała wpływ większa skala dodatkowych wypłat, m.in. nagród i premii w tym uznaniowych, rocznych, kwartalnych, świątecznych, motywacyjnych, jubileuszowych, a także z okazji Dnia Górnika. Wszystkie te elementy, obok wynagrodzeń zasadniczych, są zaliczane przez GUS do składowych wynagrodzeń brutto. Przeciętne wynagrodzenie bez wypłat z zysku ukształtowało się na niemal identycznym poziomie 9582,91 zł.

Spada zatrudnienie

W grudniu 2025 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6410,3 tys. etatów. W porównaniu z listopadem 2025 r. liczba ta była niższa o 0,1 proc., natomiast w zestawieniu z grudniem 2024 roku spadek wyniósł 0,7 proc.