Stopy procentowe bez zmian

Na zakończonym w środę posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych – poinformował NBP w komunikacie. Główna stopa procentowa NBP nadal wynosi 4 proc.

Również pozostałe stopy procentowe nie zmieniły się – stopa lombardowa wynosi nadal 4,5 proc., stopa depozytowa – 3,5 proc., stopa redyskontowa weksli to 4,05 proc., a stopa dyskontowa weksli to 4,1 proc.

RPP zachowuje ostrożność

Jak komentuje Michał Stajniak z XTB Rada Polityki Pieniężnej (RPP), zgodnie z konsensusem rynkowym, podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Decyzja ta następuje po bardzo mocnym okresie cięć w 2025 roku, w którym polski bank centralny zredukował główną stopę procentową o łącznie 175 punktów bazowych, sprowadzając ją do poziomu 4,00%.

Jego zdaniem bezpośrednim tłem dla dzisiejszej decyzji są dane o grudniowej inflacji, która według wstępnych szacunków wyhamowała do poziomu 2,4%. Oznacza to, że dynamika cen znalazła się nieznacznie poniżej celu inflacyjnego NBP (2,5%). Choć wynik ten jest sukcesem polityki pieniężnej, RPP zachowuje ostrożność. Ważne będą również jutrzejsze ostateczne dane, które pokażą, czy inflacja faktycznie kształtuje się poniżej celui rzucą światło na trwałość procesów dezinflacyjnych.

Obniżka stóp procentowych w marcu?

"Prezes NBP, prof. Adam Glapiński, podkreślił, że obecny poziom stóp (4%) jest optymalny dla zachowania stabilności makroekonomicznej. W scenariuszu bazowym rynek zakłada jeszcze jedną lub dwie obniżki w 2026 roku i w zasadzie do końca cyklu. Jeżeli jednak trend spadkowy inflacji utrzyma się powyżej oczekiwań, realny staje się scenariusz zejścia stóp nawet do poziomu 3%, co i tak przy inflacji przy celu zachowałoby pozytywny poziom realnych stóp procentowych" - wyjaśnia Stajniak.

Wobec tego - zauważa analityk - oczy inwestorów zwrócone są teraz na marcowy raport o inflacji. To właśnie nowa projekcja banku centralnego ma stać się decydującym argumentem za wznowieniem cyklu obniżek, co czyni marzec najbardziej prawdopodobnym terminem kolejnego ruchu ze strony Rady.

Reakcja złotego

W środę po decyzji RPP o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie polska waluta marginalnie osłabiła się względem euro, ale nadal pozostaje w okolicy 4,21. Nieco wzrosły rentowności 2-letnich i 5-letnich obligacji.