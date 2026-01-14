Ceny ropy

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na luty zwyżkuje na NYMEX w Nowym Jorku o 1,18 proc. do 61,87 USD.

Cena Brent na ICE na marzec rośnie o 1,12 proc. do 66,20 USD za baryłkę.

Cena Brent wzrosła o 9 proc. podczas poprzednich czterech sesji. Agencja Reutera poinformowała, że do środy wieczorem część personelu otrzymała polecenie opuszczenia amerykańskiej bazy lotniczej Al Udeid w Katarze. W zeszłym roku obiekt ten był celem odwetowych nalotów Iranu. To największa baza wojskowa USA w regionie.

Możliwa interwencja USA w Iranie

Teheran ostrzegł sojuszników USA na Bliskim Wschodzie, że jeśli Waszyngton zaatakuje Iran, w odpowiedzi Teheran zbombarduje bazy amerykańskie na ich terytorium.

Prezydent USA Donald Trump wezwał Irańczyków do kontynuowania protestów przeciwko rządowi Najwyższego Przywódcy ajatollaha Alego Chameneiego i zapowiedział, że podejmie odpowiednie działania, gdy tylko dowie się, ilu demonstrantów zginęło.

Trump zasugerował, że jego kolejny krok będzie zależał od posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. „Washington Post” podał, powołując się na źródła, że Rada zebrała się we wtorek bez Trumpa, aby przygotować opcje dla prezydenta.

Rynki bacznie obserwują sytuację w Iranie

Rynki obserwują niepokoje w Iranie i oceniają możliwość interwencji USA, która może zagrozić dziennemu wydobyciu ropy w tym kraju wynoszącemu około 3,3 miliona baryłek.

„Protesty w Iranie grożą zaostrzeniem globalnych bilansów ropy naftowej przez krótkoterminowe spadki dostaw, ale przede wszystkim przez rosnącą premię za ryzyko geopolityczne” – napisali w raporcie analitycy Citigroup, podnosząc prognozę dla ropy Brent na najbliższe trzy miesiące do 70 USD/b.

„Jesteśmy w okresie niestabilności geopolitycznej i potencjalnych zakłóceń w dostawach. Protesty w Iranie są postrzegane jako potencjalne zagrożenie dla reżimu. To poważna sprawa, a prawdopodobieństwo ataku ze strony USA jest wysokie” – powiedział Jorge Montepeque, dyrektor zarządzający Onyx Capital Group.