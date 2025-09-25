Za tę monetę z PRL-u dostaniesz nawet kilka tysięcy złotych

Przeglądając zakurzone pudła na strychu czy zapomniane kieszenie starych ubrań, można natknąć się na prawdziwe skarby. Nie zawsze mają one wartość sentymentalną - czasem kryją w sobie potencjał finansowy, o którym wielu z nas nie ma pojęcia. Mowa o starych monetach z czasów PRL-u, które dla kolekcjonerów i numizmatyków są warte znacznie więcej niż ich nominalna wartość.

Wartość niektórych PRL-owskich monet, zwłaszcza tych w doskonałym stanie, potrafi osiągać niebotyczne sumy. Z pozoru zwyczajne monety są poszukiwane przez miłośników historii i numizmatyki. Co sprawia, że są tak cenne? Kluczowe czynniki to rzadkość, rok wybicia oraz przede wszystkim ich stan zachowania. Monety bez zarysowań, śladów obiegu, a szczególnie te z błędami menniczymi, są absolutnymi perełkami na rynku.

Jakie monety są najcenniejsze?

Choć na listę poszukiwanych egzemplarzy z PRL-u trafiają dwuzłotówki z 1958 roku, pięciozłotówki z rybakiem czy 20-złotówki z wizerunkiem Piłsudskiego, prawdziwym hitem wśród kolekcjonerów jest jedna konkretna moneta. To niepozorna, jednofuntowa moneta z 1957 roku.

Ta pozornie zwykła złotówka, która mogła niegdyś służyć do zakupu drobnych słodyczy, dziś jest warta małą fortunę. Jej rzadkość sprawia, że na aukcjach numizmatycznych osiąga imponujące ceny. Za idealnie zachowany egzemplarz można dostać nawet 3,5 tysiąca złotych. Jeśli natomiast moneta miałaby dodatkowo rzadki błąd w wybiciu, jej wartość mogłaby wzrosnąć nawet do kilkunastu tysięcy złotych.

Aukcje dot. monety

Wartość monety 1 złoty z 1957 roku jest dobrze udokumentowana na specjalistycznych aukcjach numizmatycznych. Ceny, jakie osiągają poszczególne egzemplarze, zależą przede wszystkim od ich stanu zachowania: