Złota moneta 500 zł: Dlaczego codzienne użycie to zły pomysł?

NBP jednoznacznie klasyfikuje złotą monetę o nominale 500 zł, jako przedmiot kolekcjonerski i inwestycyjny, a nie standardowy środek płatniczy. I choć na mocy prawa można nią zapłacić, z ekonomicznego punktu widzenia byłby to poważny błąd. Dlaczego?

Ryzyko utraty wartości:

Zarysowania i uszkodzenia: Moneta z najwyższą starannością wykonana, z lustrzanym stemplem, jest niezwykle wrażliwa na uszkodzenia. Każde zarysowanie, upadek czy nawet tarcie o inne przedmioty w portfelu może drastycznie obniżyć jej wartość kolekcjonerską. Monety tego typu zyskują na wartości tylko wtedy, gdy są zachowane w idealnym, nienaruszonym stanie.

Wartość rynkowa vs. nominał: Rzeczywista wartość krążka, wynikająca z ceny złota, rzadkości i zainteresowania kolekcjonerów, wielokrotnie przewyższa nominalne 500 zł. W praktyce jest to moneta, która już w momencie debiutu jest warta znacznie więcej. Użycie jej do zakupów to de facto sprzedaż cennego aktywa po minimalnej cenie.

Ponadto, próba zapłaty tak nietypową monetą w sklepie może skutkować nieporozumieniami. Sprzedawca może nie być świadomy jej wyjątkowości, co może utrudnić sprawne przeprowadzenie transakcji, w tym wydanie reszty, a w najgorszym wypadku doprowadzić do jej uszkodzenia. Jeśli zatem taka moneta trafi w Twoje ręce, najrozsądniej jest zachować ją jako inwestycję i unikatową pamiątkę historyczną.

Hetman Jan Karol Chodkiewicz

Wyjątkowość monet, zarówno złotej, jak i srebrnej, wiąże się z upamiętnioną na nich postacią. Seria "Hetmani Rzeczypospolitej" tym razem koncentruje się na Janie Karolu Chodkiewiczu - jednym z najwybitniejszych dowódców w historii Polski i Litwy. Żyjący na przełomie XVI i XVII wieku, Chodkiewicz zasłynął jako strateg o niezwykłym talencie. Jego największy triumf to bitwa pod Kircholmem w 1605 roku, gdzie, dowodząc armią trzykrotnie mniejszą, rozgromił siły szwedzkie. To zwycięstwo przyniosło mu sławę i przydomek "litewski Achilles".

Na rewersie obu monet - złotej o nominale 500 zł oraz srebrnej o nominale 10 zł - umieszczono wizerunek Hetmana. Towarzyszy mu symboliczny fragment planu bitwy pod Chocimiem, gdzie w 1621 roku dowodził zwycięską obroną przed oblężeniem wojsk tureckich. Moneta staje się w ten sposób nie tylko środkiem płatniczym czy formą lokowania kapitału, ale także miniaturowym nośnikiem polskiej pamięci historycznej i hołdem dla wojskowego geniuszu Rzeczypospolitej.

Jak i gdzie zdobyć kolekcjonerski hit? Porady dla inwestorów

Wprowadzenie monet do obiegu jest zawsze kluczowym momentem dla kolekcjonerów i inwestorów. Ze względu na ograniczony nakład, szczególnie w przypadku złotej monety, liczy się szybka reakcja.

Monety będą dostępne w sprzedaży za pośrednictwem: Oddziałów Okręgowych Narodowego Banku Polskiego (NBP). Oficjalnego sklepu internetowego NBP.