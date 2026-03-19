Zgodnie z danymi GUS w opiece zdrowotnej w Polsce zatrudnionych jest ponad 700 000 osób. Liczba osób pracujących bezpośrednio z pacjentem wynosi: ok. 141 tys. lekarzy, 37 tys. dentystów, 216 tys. pielęgniarek i położnych, 75 tys. fizjoterapeutów.

Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka poinformowała w poniedziałek, że na posiedzeniu zespołu trójstronnego ds. ochrony zdrowia nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie przesunięcia terminu waloryzacji płac minimalnych i wskaźnika waloryzacji. Będą w lipcu podwyżki i wszyscy poniesiemy skutki finansowe tych podwyżek - powiedziała.

Koszt wzrostu płac minimalnych od 1 lipca w 2026 r. to 3,5 mld zł. Takie dane podaje resort zdrowia. Wynagrodzenia medyków i personelu niemedycznego wzrosną o 8,82 proc.

Nowa pensja minimalna w zawodach medycznych

W 2025 roku przeciętna płaca w gospodarce narodowej osiągnęła 8903,56 zł. Na podstawie tej kwoty wyznacza się minimalne wynagrodzenia w sektorze medycznym na kolejny okres rozliczeniowy. Nowa pensja minimalna w zawodach medycznych wyniosłaby 8369,35 zł (wzrost o 678,53 zł).

System minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia obejmuje dziesięć kategorii zawodowych. Najwyższy współczynnik - 1,45 - przysługuje lekarzom i lekarzom dentystom posiadającym specjalizację. Oznacza to, że ich minimalna pensja będzie stanowiła 145 proc. przeciętnej krajowej.

Zmianom mechanizmu waloryzacji płac sprzeciwiały się związki zawodowe, reprezentowane w zespole trójstronnym ds. ochrony zdrowia przez Forum Związków Zawodowych, NSZZ "Solidarność" oraz Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Wynagrodzenie minimalne lekarzy i pielęgniarek

Tak zmienią się minimalne stawki w grupach zawodowych: