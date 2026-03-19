Raport roczny spółki InPost za 2025 rok dostarcza szczegółowych informacji na temat kondycji finansowej giganta logistycznego oraz zarobków osób zasiadających w jego zarządzie. Największą uwagę przyciągają dane dotyczące Rafała Brzoski, którego roczne apanaże wyniosły blisko 18 mln zł. Choć dla przeciętnego obserwatora kwota ta wydaje się zawrotna, stanowi ona interesujący regres w porównaniu do 2024 roku, kiedy to twórca Paczkomatów zainkasował ponad 21 mln zł. Zjawisko to jest o tyle nietypowe, że sama firma znajduje się w fazie największego rozkwitu w swojej historii, osiągając bezprecedensowe przychody i zwiększając liczbę obsługiwanych przesyłek do setek milionów sztuk.

Wynagrodzenie prezesa InPostu

Analiza opublikowanego raportu pozwala precyzyjnie wskazać, z czego składało się wynagrodzenie Rafała Brzoski w 2025 roku. Łączna suma 17 923 000 zł jest wynikiem kilku komponentów, wśród których dominują programy motywacyjne o charakterze długofalowym. Sama pensja zasadnicza prezesa wyniosła 2,536 mln zł, co stanowi jedynie ułamek jego całkowitych dochodów. Dodatkowo Brzoska otrzymał świadczenia pozapłacowe o wartości 115 tys. zł oraz premie i zachęty krótkoterminowe w wysokości 1,521 mln zł. Kluczowym elementem portfela menedżera okazały się jednak długoterminowe programy motywacyjne, wycenione na 13,75 mln zł. Warto zauważyć, że w poprzednich latach wynagrodzenie to wykazywało tendencję wzrostową: od 16 mln zł w 2022 roku, przez 18,4 mln zł w 2023 roku, aż po wspomniany rekordowy rok 2024. Obecny spadek o ponad 3 mln zł nastąpił zatem po serii systematycznych podwyżek.

Reklama

Rekordowa kondycja InPostu i ofensywa na rynkach zagranicznych

Reklama

Podczas gdy osobiste przychody prezesa uległy korekcie, sama spółka InPost zanotowała rok pełen sukcesów operacyjnych. Przychody grupy wzrosły o 34 proc., osiągając poziom 14,7 mld zł, co Rafał Brzoska określił mianem kolejnego okresu dynamicznego rozwoju. Skala biznesu w 2025 roku jest imponująca - sieć Paczkomatów rozrosła się do ponad 61 tysięcy urządzeń, a liczba paczek dostarczonych w Polsce przekroczyła 763 mln. Firma nie poprzestaje na dominacji na rodzimym rynku, intensywnie inwestując w Europie Zachodniej, szczególnie we Francji oraz Wielkiej Brytanii. Oprócz czysto biznesowych działań, Brzoska w minionym roku silnie angażował się w inicjatywy mające na celu uproszczenie przepisów gospodarczych, czego przykładem jest projekt SprawdzaMY.

Droga Rafała Brzoski do miliardowego majątku i początki biznesowej ścieżki

Dzisiejszy status miliardera z majątkiem wycenianym na ponad 1 mld dolarów jest efektem wieloletniej drogi, którą Rafał Brzoska rozpoczął jeszcze jako nastolatek. Jego pierwsze kroki w świecie finansów obejmowały prace sezonowe, składanie zestawów komputerowych, inwestycje giełdowe oraz granie jako DJ, za co potrafił zarobić 500 zł podczas jednej nocy sylwestrowej. Przełomem okazał się rok 1999 i studia na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, gdzie z niewielkim kapitałem 20 tys. zł założył firmę informatyczną. Gdy środki niemal się wyczerpały, ostatnie 500 zł zainwestował w ogłoszenie prasowe dotyczące roznoszenia ulotek. Ta decyzja stała się zalążkiem firmy Integer, która w krótkim czasie stała się liderem kolportażu w Polsce, obsługując miliardy materiałów reklamowych rocznie i dając fundamenty pod późniejszą rewolucję w branży kurierskiej.

Globalna ekspansja InPost i miliardowe inwestycje

Rok 2025 był dla InPostu przełomowy nie tylko pod względem finansowym, ale przede wszystkim strategicznym - po raz pierwszy w historii ponad połowa przychodów grupy oraz sieci maszyn pochodziła z rynków zagranicznych. Łączny wolumen obsłużonych przesyłek wzrósł o 25 proc., osiągając niebotyczny poziom 1,4 mld sztuk, a skorygowany zysk operacyjny EBITDA podskoczył do 4,1 mld zł. Sukces ten jest efektem agresywnej ofensywy w Europie Zachodniej: w Wielkiej Brytanii sieć urosła do 12 tysięcy urządzeń, a we Francji liczba maszyn Mondial Relay przekroczyła 9 tysięcy. Tak dynamiczny wzrost oraz przejęcie hiszpańskiej firmy Sending stały się fundamentem pod jedno z największych wydarzeń biznesowych początku 2026 roku - przejęcie InPostu przez konsorcjum z udziałem FedEx oraz funduszu Advent International za kwotę 7,8 mld euro. Transakcja ta, wraz z zapowiedzią zainwestowania kolejnych 2,4 mld zł w rozbudowę infrastruktury, ostatecznie pieczętuje status polskiej firmy jako globalnego czempiona logistyki.