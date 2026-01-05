Obecnie audyt energetyczny jest obowiązkowy, ale za jego wykonanie musisz najpierw zapłacić z własnej kieszeni. Zmieni się to już w pierwszym kwartale 2026 roku. NFOŚiGW uruchomi specjalny bon na audyt. Pozwoli on otrzymać środki na ekspertyzę z góry, bez konieczności refinansowania. System ten obsłużą bezpośrednio gminy, co ma usunąć barierę finansową dla uboższych gospodarstw domowych. Audyt jest niezbędny, aby precyzyjnie zaplanować ocieplenie domu i wymianę pieca.

Lista sprawdzonych wykonawców

W drugim kwartale 2026 roku ruszy oficjalna lista rzetelnych firm wykonawczych. NFOŚiGW przygotowuje ją wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Bankiem Światowym. Kto trafi na listę? Tylko firmy z udokumentowanym doświadczeniem, które poprawnie rozliczyły wnioski w programie i istnieją na rynku od dłuższego czasu. Czy wybór z listy jest obowiązkowy? Nie. Możesz wybrać firmę spoza rejestru i nie stracisz przez to dotacji. Lista ma być jedynie "podpowiedzią", która pomoże Ci uniknąć nieuczciwych wykonawców, czyli tzw. firm "krzak".

Reklama
Będzie zakaz ogrzewania gazem i piece gazowe do likwidacji? Teraz Polacy wciąż chcą je instalować i to z dotacją
Będzie zakaz ogrzewania gazem i piece gazowe do likwidacji? Teraz Polacy wciąż chcą je instalować i to z dotacją

Zobacz również
Reklama

Nowe zasady programu "Czyste Powietrze"

Od marca 2025 roku obowiązują zaostrzone zasady programu, które mają wyeliminować nadużycia:

  • Audyt przed, świadectwo po: Musisz przeprowadzić audyt przed remontem, a po zakończeniu prac przedstawić świadectwo charakterystyki energetycznej potwierdzające oszczędności.
  • Limit nieruchomości: Dotację na termomodernizację otrzymasz tylko na jeden dom.
  • Własność od 3 lat: Musisz być właścicielem lub współwłaścicielem budynku od minimum trzech lat (zasada ta nie dotyczy spadków).
  • Maksymalne ceny: Program ściśle określa górne granice kosztów dla poszczególnych elementów, takich jak ocieplenie ścian czy montaż okien.

Reforma programu to odpowiedź na wykryte wcześniej nieprawidłowości. Wprowadzenie darmowych usług operatora (dla osób z najwyższym dofinansowaniem) oraz ścisłe kryteria dla firm mają zagwarantować, że publiczne pieniądze realnie obniżą Twoje rachunki za ogrzewanie.