Obecnie audyt energetyczny jest obowiązkowy, ale za jego wykonanie musisz najpierw zapłacić z własnej kieszeni. Zmieni się to już w pierwszym kwartale 2026 roku. NFOŚiGW uruchomi specjalny bon na audyt. Pozwoli on otrzymać środki na ekspertyzę z góry, bez konieczności refinansowania. System ten obsłużą bezpośrednio gminy, co ma usunąć barierę finansową dla uboższych gospodarstw domowych. Audyt jest niezbędny, aby precyzyjnie zaplanować ocieplenie domu i wymianę pieca.

Lista sprawdzonych wykonawców

W drugim kwartale 2026 roku ruszy oficjalna lista rzetelnych firm wykonawczych. NFOŚiGW przygotowuje ją wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Bankiem Światowym. Kto trafi na listę? Tylko firmy z udokumentowanym doświadczeniem, które poprawnie rozliczyły wnioski w programie i istnieją na rynku od dłuższego czasu. Czy wybór z listy jest obowiązkowy? Nie. Możesz wybrać firmę spoza rejestru i nie stracisz przez to dotacji. Lista ma być jedynie "podpowiedzią", która pomoże Ci uniknąć nieuczciwych wykonawców, czyli tzw. firm "krzak".

Nowe zasady programu "Czyste Powietrze"

Od marca 2025 roku obowiązują zaostrzone zasady programu, które mają wyeliminować nadużycia:

Audyt przed, świadectwo po: Musisz przeprowadzić audyt przed remontem, a po zakończeniu prac przedstawić świadectwo charakterystyki energetycznej potwierdzające oszczędności.

Limit nieruchomości: Dotację na termomodernizację otrzymasz tylko na jeden dom.

Własność od 3 lat: Musisz być właścicielem lub współwłaścicielem budynku od minimum trzech lat (zasada ta nie dotyczy spadków).

Maksymalne ceny: Program ściśle określa górne granice kosztów dla poszczególnych elementów, takich jak ocieplenie ścian czy montaż okien.

Reforma programu to odpowiedź na wykryte wcześniej nieprawidłowości. Wprowadzenie darmowych usług operatora (dla osób z najwyższym dofinansowaniem) oraz ścisłe kryteria dla firm mają zagwarantować, że publiczne pieniądze realnie obniżą Twoje rachunki za ogrzewanie.