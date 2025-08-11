Dotacje i wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

Osoby z niepełnosprawnościami w Polsce mają dostęp do wielu form wsparcia, które mogą pomóc im w codziennym życiu, pracy, a także w realizacji planów zawodowych. Niestety, często brakuje wiedzy na temat dostępnych możliwości, przez co wiele osób nie korzysta z przysługujących im uprawnień. Warto więc przyjrzeć się bliżej, jakie benefity oferuje system.

Bezzwrotna dotacja na działalność gospodarczą

Jednym z często nieznanych świadczeń są bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) może przekazać nawet do 134 tysięcy złotych bezrobotnym osobom z niepełnosprawnościami, które chcą otworzyć własną firmę. Wysokość dotacji zależy od tego, jak długo beneficjent zobowiąże się prowadzić działalność - im dłużej, tym większe wsparcie można otrzymać. Aktualnie, w związku z przeciętnym wynagrodzeniem wynoszącym 8962,28 zł, najwyższa możliwa kwota dotacji to 134 434,20 zł.

Dodatkowo, osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą liczyć na bezterminowe świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wynoszące do 1000 zł miesięcznie. Ułatwienia dotyczą także zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych przy zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, wózków inwalidzkich, a nawet samochodów osobowych, pod warunkiem, że są one nabywane na własny użytek.

Świadczenia i ulgi dla osób niepełnosprawnych

Wiele uprawnień dotyczy również sfery zawodowej i rehabilitacji. Pracownikom z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje zwolnienie z pracy na turnus rehabilitacyjny trwający do 21 dni roboczych rocznie, z zachowaniem pełnego wynagrodzenia. Co więcej, pracodawcy mają obowiązek wprowadzać tzw. racjonalne usprawnienia na wniosek pracownika, aby dostosować stanowisko pracy do jego potrzeb, co jest kluczowe dla zasady równego traktowania.

W przypadku świadczeń zdrowotnych, osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci z odpowiednim orzeczeniem mają prawo do korzystania z usług NFZ poza kolejnością. Oznacza to, że powinny zostać przyjęte w dniu zgłoszenia, a w najgorszym wypadku nie później niż w ciągu 7 dni roboczych. Podróżując pociągiem, osoby z niepełnosprawnościami mogą z wyprzedzeniem zgłosić potrzebę asysty przy wsiadaniu i wysiadaniu. Dostępna jest również bezpłatna pomoc prawna, którą osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową mogą uzyskać zdalnie lub poza standardowym punktem.

Ponadto, osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie mogą korzystać ze zniżek w muzeach. Ciekawą, choć mniej znaną kwestią, jest także możliwość otrzymania renty rodzinnej bez względu na wiek w przypadku, gdy dziecko z niepełnosprawnością stało się całkowicie niezdolne do pracy przed 16. rokiem życia lub w trakcie nauki przed 25. rokiem życia.