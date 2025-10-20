Ze względu na chęć utrzymania wsparcia, procedura przyjmowania dokumentów trwa, mimo że formalności trwają. Program kontynuuje przyjmowanie wniosków w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie w trybie technicznym. Wnioski złożone po 16 października 2025 r. traktowane są jako warunkowo przyjęte. Ich formalna ocena i decyzje o dofinansowaniu nastąpią po zatwierdzeniu zmian w regulaminie naboru. O szczegółach wydłużenia naboru program poinformuje na bieżąco m.in. na stronie czystepowietrze.gov.pl.

Czyste Powietrze. Szczegóły programu

Program dysponuje budżetem 70 mln zł i jest skierowany do konkretnej grupy inwestorów, którzy już zrealizowali inwestycje. Nabór dotyczy właścicieli i współwłaścicieli domów, którzy zrealizowali inwestycję wymiany kotła na gazowy między 28 maja a 31 grudnia 2024 r. Budżet programu wynosi 70 mln zł i pochodzi z funduszy FEnIKS. Wsparcie ma trafić do około 3 tys. gospodarstw domowych. Dotacje przyznawane są na zasadach sprzed reformy programu Czyste Powietrze. Nabór trwa od 15 lipca 2025 r. Według stanu na 3 października, złożono już 1194 wnioski o łącznej wartości ponad 22,7 mln zł dofinansowania.