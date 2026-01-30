Łukasz Gibała - lider opozycyjnego Krakowa dla Mieszkańców i były kandydat na prezydenta Krakowa - zwrócił się do władz miasta o dane dotyczące premii przyznanych w 2025 roku członkom zarządów dziewięciu miejskich spółek za ich pracę w 2024 roku.

Wiceprezydent Stanisław Mazur przekazał tabelę z kwotami wynagrodzenia dla 33 osób - prezesów i członków zarządów, w tym wiceprezesów. Wynika z niej, że przyznane premie kosztowały miasto ok. 3 mln zł brutto.

Rekordowe premie dla prezesów spółek w Krakowie

Największe premie dostali prezesi Wodociągów Miasta Krakowa, Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (MPEC) i Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania (MPO). Każdy z nich zainkasował w skali roku prawie 115 tysięcy złotych. Miesięczna pensja każdego z nich ponad 38 tysięcy złotych miesięcznie. Prezesem Wodociągów jest pozostający na tym stanowisku od 2017 roku Piotr Ziętara. Szefem MPEC jest od 2018 roku Marian Łyko, a MPO zarządza od wielu lat Henryk Kultys.

Najwyższa możliwa premia

Zgodnie z prawem część zmienna wynagrodzenia nie może przekroczyć połowy wynagrodzenia podstawowego członka zarządu w poprzednim roku. W krakowskich spółkach miejskich obowiązują uchwały, według których premie nie mogą być większe niż jedna czwarta rocznej pensji. Oznacza to, że wielu członków zarządów miejskich spółek dostało najwyższą dopuszczalną kwotę.

Referendum ws. odwołania prezydenta

W Krakowie od wtorku trwa akcja zbierania podpisów poparcia dla przeprowadzenia referendum ws. odwołania prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. Do zbiórki przyłączyło się Prawo i Sprawiedliwość, Ruch Narodowy, stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców Łukasza Gibały.

Przeciwnicy Miszalskiego zarzucają mu zadłużenie miasta, kolesiostwo, brak spełnienia obietnic wyborczych, niegodne sprawowanie urzędu, wprowadzenie strefy czystego transportu. Prezydent uzasadnia podwyżki opłat m.in. za transport publiczny inflacją i rosnącymi kosztami. Wprowadzenie SCT to – jak argumentuje – spełnienie wymogu ustawy o elektromobilności oraz troska o zdrowie i życie mieszkańców.