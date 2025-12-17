Bez tej ryby wielu Polaków nie wyobraża sobie Wigilii i świąt Bożego Narodzenia. Karp króluje na wielu stołach, czy to smażony, czy w galarecie. Nawet, jeśli nie nie każdemu smakuje, jest tradycją, którą kultywuje się raz w roku.

Środek tygodnia to kolejna okazja, by wybrać się na przedświąteczne zakupy i kupić karpia w niższej, atrakcyjnej cenie. Tym razem w swojej ofercie ma go sieć sklepów Lidl. Jakie są zasady tej promocji? Czy obowiązują limity na zakupy?

Tani karp w Lidlu. Kiedy można skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z tej oferty i kupić karpia w naprawdę dobrej, niskiej cenie, trzeba się pospieszyć. Promocja ta jest ważna tylko przez jeden dzień a dokładnie w środę, 17 grudnia.

Tani karp w Lidlu. Jakie są zasady promocji?

Oferta na taniego karpia w sklepach sieci Lidl jest dostępna dla klientów, którzy spełnią określone warunki. Produktem, który można kupić w ramach tej oferty są płaty świeżego karpia ze skórą. Ryba ta sprzedawana jest na tackach. Regularna cena tego produktu wynosi 5,49 zł za 100 g ryby. W ramach tej promocji za karpia zapłacimy o 65 proc. mniej a dokładnie 1,89 zł za 100 g.

Karp za darmo w Lidlu. Kto skorzysta z oferty? Czy obowiązują limity?

Z promocji na taniego karpia, jaką oferuje sieć sklepów Lidl, przeznaczona jest dla klientów, którzy posiadają aplikację Lidl Plus. To w niej dostępny jest kupon, który należy aktywować, by dokonać zakupów. Oferta została objęta limitem. To trzy kilogramy karpia na kupon.

Lidl przygotował również ofertę dla tych klientów, którzy posiadają aplikację tej sieci sklepów. W ramach tej promocji klienci, którzy nie mają aplikacji, mogą kupić rybę 47 proc. taniej. Wówczas za 100 gram zapłacą 2,89 zł. W tej opcji promocji nie obowiązują żadne limity zakupowe.